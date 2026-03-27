Si sta per avvicinare il momento di tirare una riga sulla prima stagione dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, iniziata sotto i migliori auspici e che da tempo si è impantanata in un mare di difficoltà in campo, con una serie di partite senza vittorie che dura ormai da troppo tempo, magari fisiologica per un gruppo di ragazzi praticamente tutti alla prima esperienza tra i pro. Ad aprile, la dirigenza si riunirà per fare il punto e per confrontarsi in merito alla posizione dell'attuale tecnico, che secondo Calciomercato.com non è del tutto certo di ricominciare sulla stessa panchina. La stagione attuale ha presentato delle criticità, non è mancata qualche incomprensione con il gruppo Primavera e anche le strutture per l’allenamento hanno presentato qualche problema, che dovrebbe comunque rientrare dal prossimo gennaio, quando si spera che l’Inter Under 23 possa unirsi alla prima squadra ad Appiano Gentile.

E a proposito di strutture, è decisa la sede delle partite che sostituirà Monza. Lo spostamento sarà di qualche chilometro: l'Inter è pronta a tornare ad usufruire del Breda di Sesto San Giovanni, dove si dovrebbe appoggiare anche la squadra femminile nel caso dovesse giocare la prossima Champions. Per quanto riguarda le idee future sulla costruzione della rosa, si punterà ad inserire qualche giovane in più da preparare in ottica prima squadra: primi nomi ad essere certi della presenza in rosa sono quelli di Aymen Zouin e Mattia Marello.