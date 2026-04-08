Luca Tabbiani accetta sportivamente il verdetto del campo che ha detto che il Trento ha meritato di perdere sul campo dell'Inter Under 23: "Abbiamo fatto un po' poco per meritare il pareggio, è stata una gara negativa - l'ammissione del tecnico dei gialloblu in conferenza stampa -. Siamo andati un po' piano, ne dobbiamo prendere atto. Dobbiamo pensare che per arrivare a raggiungere determinate posizioni c'è da lavorare tanto. Non c'è stata la giusta prestazione, è bene dirlo in maniera serena perché può capitare. Soprattutto nel primo tempo siamo stati lenti a far girare la palla, abbiamo avuto poco coraggio anche nei duelli. Siamo stati poco reattivi, siamo stati molto passivi. Anche sul gol preso abbiamo lasciato un buco che noi di solito non concediamo. Mi aspettavo qualcosa in più, il dispiacere è stato vedere i ragazzi non esprimersi come sanno fare. Nel secondo tempo abbiamo fatto leggermente meglio, ma non mi sembra il caso di recriminare. Il risultato è giusto, noi potevamo e dovevamo fare di più".