"Ci dispiace per il risultato, volevamo fare una prestazione diversa. Mi prendo la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo, ora pensiamo alla prossima partita". Lo ha detto Christian Aucelli, centrocampista del Trento, intervenendo in conferenza stampa, a margine della sconfitta patita sul campo dell'Inter Under 23.

"Il primo caldo ha influito, ma non vogliamo scuse. Siamo stati morbidi nel primo tempo, dispiace per non aver avuto un buon approccio - ha aggiunto Aucelli -. L'Inter era molto schiacciata nel primo tempo, poi buttavano su la palla per cercare qualche combinazione tra gli attaccanti. Siamo stati un po' morbidi, ma non dobbiamo allarmarci. Spiace aver perso perché volevamo vincere, ma pensiamo subito a domenica".