Alla punizione sul campo si aggiunge anche la sanzione economica per l'Inter Under 23, che dopo la sconfitta di Vicenza ha subito infatti una sanzione di 500 euro dal Giudice Sportivo "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una parte del muro sul quale era applicata una protezione in plastica all’interno dello spogliatoio ospiti. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto".

Multati per 600 euro anche i padroni di casa, in festa per la promozione in Serie B. I sostenitori biancorossi hanno infatti commesso "fatti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al termine della gara, nell’ambito dei festeggiamenti per la promozione conseguita, tre fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. al 34° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica semivuota sul terreno 80/422 di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S". Per quel che riguarda i giocatori, entra in diffida il terzino nerazzurro Fabio Amerighi.