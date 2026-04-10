L'Inter Under 23 ha invertito la rotta grazie alle due vittorie nelle ultime due partite, e vorrà sicuramente proseguire su questa scia anche domenica sera quando, all'U-Power Stadium, arriverà l'Arzignano Valchiampo nel terzultimo turno del girone di ritorno della Serie C. A dirigere l'incontro è stato designato David Kovacevic della sezione di Arco Riva, che avrà l'assistenza di Diego Peloso di Nichelino e di Umberto Galasso di Torino.

Quarto ufficiale sarà Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo, mentre l'arbitro addetto al Football Video Support sarà Nicola Morea di Molfetta. Fischio d'inizio alle ore 20.30.