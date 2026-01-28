Alessandro Colelli di Ostia Lido è l'arbitro che dirigerà la sfida di sabato 31 gennaio tra Inter e Pergolettese, che si giocherà allo stadio Silvio Piola di Novara. Colelli sarà assistito da Giuseppe Bosco di Lanciano e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria, con Deborah Bianchi di Prato nelle vesti di quarta ufficiale e Veronica Martinelli di Seregno scelta come operatrice FVS. 

