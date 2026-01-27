Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, il difensore del Cagliari, Sebastiano Luperto ha parlato anche del compagno di squadra Marco Palestra, da tempo entrato nelle orbite di mercato dell'Inter: "Ha grandi potenzialità, lo sta dimostrando - ha premesso sul classe 2000 -. Ha gamba, non gioca solo sul binario, ma può entrare dentro campo perché sa usare entrambi i piedi. Marco è un quinto che può fare grandi cose in questa Serie A, anche ad altissimo livello. È un ragazzo bravissimo, ha sempre degli atteggiamenti giusti, sa stare all’interno dello spogliatoio. Il futuro è dalla sua".