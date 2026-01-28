L'editoriale di Paolo Condò oggi sul Corriere della Sera riguarda in particolare Lautaro Martinez. Si parte da un dato: Mbappé e Kane sono già arrivati a 34 gol in stagione, Haaland a 26. "Ora che i grandi club hanno doppiato la boa delle 30 partite, ha senso annotare che Lautaro è come in passato l’attaccante più «sicuro» in circolazione da noi: 16 reti totali, 12 in campionato e 4 in Champions, dicono che in sostanza rimane lui la punta di serie A di maggior spessore. Gli resterà addosso la fama cattiva di segnare poco nelle grandi partite, dovuta in sostanza all’errore nella finale di Istanbul e al Mondiale (le sue colpe per Monaco, invece, sono un undicesimo del totale), ma farebbe bene a fregarsene perché con Bayern e Barcellona i suoi gol non mancarono, e sì che era stanco e acciaccato".
"Può darsi che Chivu stasera a Dortmund lo lasci in panchina per evitare rischi di squalifica (è diffidato) nell’andata del playoff. Può permetterselo perché quest’anno dietro a Lautaro e Thuram ci sono due bravi attaccanti giovani e non due vecchie lenze sfiatate - riporta ancora Condò -. Ma può permetterselo anche perché la (dura) trasferta di Dortmund cambierà poco, l’impresa non ti porterà fra le prime otto, il crac verosimilmente ti lascerà fra le teste di serie del playoff".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 10:06 Zoff: "Scudetto o Champions? Inter, non fare calcoli. Su Esposito dico che..."
- 09:52 Condò: "Lautaro se ne freghi delle critiche: ecco i dati. Lui oggi in panchina? Chivu può permetterselo"
- 09:38 TS - Tre diffidati a rischio squalifica? Chivu rischia: le possibili scelte del tecnico per Borussia-Inter
- 09:24 TS - Borussia-Inter, a Dortmund l'ultimo step per lasciarsi alle spalle la scorsa stagione
- 09:10 CdS - Barella ko: tegola per la mediana. Chivu punta forte su Sucic
- 08:56 GdS - Lautaro e Sucic provano a scalzare la concorrenza: la probabile formazione
- 08:42 Pandev: "Barella e Calhanoglu assenze pesanti, ma i cambi si chiamano Zielinski e Sucic. Chivu? Bisogna fargli i complimenti per un motivo"
- 08:28 GdS - Inter, la quarta euro-caduta sarebbe disastrosa. A Chivu interessa la Champions?
- 08:14 CdS - Perisic, è il giorno: tutto passa da PSV-Bayern. E occhio a Luis Henrique...
- 08:00 Preview Dortmund-Inter - Chivu perde Barella, possibile chance per Bonny
- 00:01 Inter-Perisic, dal grosso errore all'obbligo di rimediare
- 23:48 Sky - Perisic, giovedì cruciale: due le variabili. Luis Henrique è la chiave, tre le piste per il brasiliano
- 23:32 Nico Paz, il futuro può attendere: "Penso a giocare e a vincere quello che possiamo al Como"
- 23:19 Sky - Franco Carboni saluta l'Empoli. L'argentino è arrivato a Parma: domani le visite mediche
- 23:04 Coppa Italia, il Como batte in rimonta la Fiorentina e raggiunge il Napoli ai quarti. Il tabellone completo
- 22:49 Serie A Women, Elisa Polli e Marija Ana Milinkovic entrano nella Top XI della giornata
- 22:35 Stadi, i Ministri Abodi e Piantedosi preparano decreto per impianti più moderni in vista di Euro2032
- 22:22 BVB, Kovač a Sky: "Non siamo gli underdog. Però mi aspetto l'Inter un po' più favorita"
- 22:07 Luperto: "Palestra può fare grandi cose anche ad altissimo livello e lo sta dimostrando. Il futuro è dalla sua"
- 21:53 Colonnese: "Zielinski è tornato a fare la differenza. No Fabregas all'Inter? Ho una sensazione"
- 21:39 Inter in visita al Memoriale della Shoah di Milano: presenti Alborghetti, Bergomi e Toldo
- 21:25 Fiorentina, Giuseppe B. Commisso nuovo presidente: "Determinato a portare avanti l'eredità di mio padre"
- 21:10 From UK - Onana-Inter, capitolo secondo: può essere davvero l'erede di Sommer. Primi discorsi con gli agenti
- 20:56 Bisseck a ITV: "Paura del muro giallo? Siamo abituati a San Siro. È bello giocare partite contro tifosi così cattivi"
- 20:42 Chivu a ITV: "Ho giocatori forti e pronti a dare il loro contributo da inizio stagione. Lo faranno anche domani"
- 20:27 Arsenal, Arteta: "Il Kairat ha messo in difficoltà Real e Inter. Ma noi vogliamo vincere ancora"
- 20:13 Sky - Borussia Dortmund-Inter, qualche dubbio per Chivu. Bonny fa rifiatare Lautaro?
- 19:58 Romano rassicura i nerazzurri: "Sirene inglesi? Non c'è offerta che tenga: Pio Esposito non si muove dall'Inter"
- 19:43 DAZN, ascolti boom per la 22esima giornata. Inter-Pisa poco oltre il milione di spettatori
- 19:29 Romano: "Perisic-Inter, in caso di uscita dall'UCL del PSV il croato chiederà la cessione. Mlacic resta in sospeso"
- 19:14 Sky - Franco Carboni torna in Serie A: l'argentino lascia l'Empoli e si unisce al Parma. Domani le visite
- 19:13 Chivu in conferenza: "Borussia forte, qui non è semplice per l'energia. Esami per Barella, Lautaro non vuole riposare"
- 19:00 Rivivi la diretta! La vigilia di BORUSSIA DORTMUND-INTER, stop BARELLA, le ULTIME su PERISIC e LUIS HENRIQUE
- 18:51 Bisseck in conferenza: "Vogliamo vincere col Dortmund e non abbiamo paura dello stadio"
- 18:50 fcinMlacic-Inter verso il no definitivo. Sensazioni negative dopo gli ultimi contatti
- 18:49 Bisseck a Sky: "Siamo forti, ma dobbiamo dimostrarlo. Siamo l'Inter, dobbiamo fare di tutto per vincere trofei"
- 18:48 Chivu a Sky: "In Champions ci siamo messi da soli in questa situazione. Barella? Abbiamo deciso di non rischiarlo"
- 18:37 Dimarco dominante nella rimonta dell'Inter contro il Pisa: la Lega Serie A lo inserisce nella Top 11 della 22ª giornata
- 18:23 UFFICIALE - Daniel Maldini saluta l'Atalanta: l'attaccante 2001 passa temporaneamente alla Lazio
- 18:08 Furia Kamate a Lecco, l'esterno dell'Inter U23 inserito nella Top XI dell'ultimo turno di Serie C
- 17:55 NBA Europe, entro marzo le prime offerte non vincolanti. E il dossier è aperto anche a Oaktree
- 17:41 CM.com - Per giugno torna in auge il nome di Kessie: l'ivoriano è in scadenza con l'Al Ahli e...
- 17:27 Annika Paz: "Essere la prima argentina della storia dell'Inter Women è un orgoglio"
- 17:12 Massolin, la lista delle pretendenti è lunga. Il Modena fa il prezzo ma con un'idea ben precisa
- 16:57 Mourinho: "Allenatori inesperti nei top club? Chivu per me è speciale, in Italia hanno usato le mie parole"
- 16:43 GdS - Inter, priorità scudetto. E adesso può fare il vuoto grazie al calendario
- 16:33 UFFICIALE - Inter, Palacios via in prestito all'Estudiantes fino al gennaio 2027: i dettagli dell'operazione
- 16:30 Sagna: "Sono interista. Fui vicino all'Inter nel 2014, parlai con Ausilio e Thohir. Bonny ai Mondiali? Difficile"
- 16:16 Trevisani: "Sommer e Luis Henrique due difetti dell'Inter. Il brasiliano vale 1/4 di Dumfries, con 25 mln potevi prendere Wesley"
- 16:02 Rigore in Inter-Pisa per il fallo di Tramoni, Tommasi: "Fa muro sul tiro. Marcenaro ottimo, VAR minuzioso"
- 15:48 videoTutti gli aggiornamenti in casa Borussia Dortmund alla vigilia del match contro l'Inter
- 15:33 Conte risponde a Spalletti: "Ci ha definiti ex campioni d'Italia? Stia più attento quando parla, abbiamo ancora lo scudetto sul petto"
- 15:20 Romano: "Luis Henrique, il Bournemouth vicino ad accontentare l'Inter. Il problema è di tempistiche"
- 15:05 Kovac in conferenza: "Inter dominante e molto dinamica, ma vogliamo vincere. Qui c'è magia"
- 14:51 Inter-Pisa, splende Dimarco. Applausi per Esposito, Zielinski sul podio
- 14:49 Kobel in conferenza: "Qui uno stadio magico, vogliamo vincere. Sommer ha esperienza e sa gestire le critiche"
- 14:41 Sky - Chivu perde Nicolò Barella: affaticamento muscolare, niente trasferta di Dortmund per lui
- 14:36 CSI, Marotta ambasciatore dello sport in oratorio: "Contenitore di tantissimi valori"
- 14:22 Viviano: "Il gol del Pisa non è colpa di Sommer. Martinez? Forse ci sono problematiche che non sappiamo"
- 14:13 videoA Dortmund fa freddo, in attesa che i tifosi scaldino l'ambiente
- 14:07 CdS - Thuram a caccia del gol europeo: al Dortmund ha già fatto male
- 13:52 PSV, domani l'ultima di Ivan Perisic? Bosz: "Non ci penso, vogliamo vincere con il Bayern e andare ai playoff"
- 13:38 UFFICIALE - Cremonese, un arrivo prima del match con l'Inter: preso Djuric dal Parma
- 13:24 Giudice Sportivo - Un turno di stop per Barbieri, niente Inter. Barella entra tra i diffidati
- 13:10 Palacios-Estudiantes, superate le visite mediche: a ore arriveranno l'ufficialità e la presentazione
- 12:55 Napoli, Conte: "Se il campionato iniziasse oggi, tutti ci metterebbero tra ottavo e decimo posto"
- 12:41 Qui Borussia Dortmund - Due defezioni pesanti per Kovac: Süle e Sabitzer out con l'Inter
- 12:28 Akanji e la privacy: "Non mi sono mai sentito sovraesposto. A Milano la venerazione per i giocatori è più alta rispetto a Manchester"
- 12:14 FOTO - La Lega Serie A fa retromarcia: il pallone arancione va in soffitta, ecco il nuovo Puma Orbita bianco
- 12:11 videoVigilia di BVB-Inter, clima sereno alla Pinetina nell'allenamento della vigilia. Assenti solo in due