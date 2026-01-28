Torna la Thu-La. Secondo la Gazzetta dello Sport, Chivu è intenzionato a riproporre la coppia d'attacco titolare oggi a Dortmund. In realtà non senza ancora qualche dubbio: sia Bonny che Esposito, infatti, insidiano il capitano, che è pure in diffida al pari di Bastoni e Mkhitaryan. Per il resto, rispetto al Pisa, tornano titolari Akanji e Dimarco. Sucic in vantaggio su Frattesi per sostituire l'infortunato Barella.
PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
Sezione: Rassegna / Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Condò: "Lautaro se ne freghi delle critiche: ecco i dati. Lui oggi in panchina? Chivu può permetterselo"
TS - Tre diffidati a rischio squalifica? Chivu rischia: le possibili scelte del tecnico per Borussia-Inter
TS - Luis Henrique, il futuro può cambiare: Chivu spinge per Perisic. E il Psv ha in mano il sostituto
Altre notizie
Mercoledì 28 gen
- 10:06 Zoff: "Scudetto o Champions? Inter, non fare calcoli. Su Esposito dico che..."
- 09:52 Condò: "Lautaro se ne freghi delle critiche: ecco i dati. Lui oggi in panchina? Chivu può permetterselo"
- 09:38 TS - Tre diffidati a rischio squalifica? Chivu rischia: le possibili scelte del tecnico per Borussia-Inter
- 09:24 TS - Borussia-Inter, a Dortmund l'ultimo step per lasciarsi alle spalle la scorsa stagione
- 09:10 CdS - Barella ko: tegola per la mediana. Chivu punta forte su Sucic
- 08:56 GdS - Lautaro e Sucic provano a scalzare la concorrenza: la probabile formazione
- 08:42 Pandev: "Barella e Calhanoglu assenze pesanti, ma i cambi si chiamano Zielinski e Sucic. Chivu? Bisogna fargli i complimenti per un motivo"
- 08:28 GdS - Inter, la quarta euro-caduta sarebbe disastrosa. A Chivu interessa la Champions?
- 08:14 CdS - Perisic, è il giorno: tutto passa da PSV-Bayern. E occhio a Luis Henrique...
- 08:00 Preview Dortmund-Inter - Chivu perde Barella, possibile chance per Bonny
- 00:01 Inter-Perisic, dal grosso errore all'obbligo di rimediare
Martedì 27 gen
- 23:48 Sky - Perisic, giovedì cruciale: due le variabili. Luis Henrique è la chiave, tre le piste per il brasiliano
- 23:32 Nico Paz, il futuro può attendere: "Penso a giocare e a vincere quello che possiamo al Como"
- 23:19 Sky - Franco Carboni saluta l'Empoli. L'argentino è arrivato a Parma: domani le visite mediche
- 23:04 Coppa Italia, il Como batte in rimonta la Fiorentina e raggiunge il Napoli ai quarti. Il tabellone completo
- 22:49 Serie A Women, Elisa Polli e Marija Ana Milinkovic entrano nella Top XI della giornata
- 22:35 Stadi, i Ministri Abodi e Piantedosi preparano decreto per impianti più moderni in vista di Euro2032
- 22:22 BVB, Kovač a Sky: "Non siamo gli underdog. Però mi aspetto l'Inter un po' più favorita"
- 22:07 Luperto: "Palestra può fare grandi cose anche ad altissimo livello e lo sta dimostrando. Il futuro è dalla sua"
- 21:53 Colonnese: "Zielinski è tornato a fare la differenza. No Fabregas all'Inter? Ho una sensazione"
- 21:39 Inter in visita al Memoriale della Shoah di Milano: presenti Alborghetti, Bergomi e Toldo
- 21:25 Fiorentina, Giuseppe B. Commisso nuovo presidente: "Determinato a portare avanti l'eredità di mio padre"
- 21:10 From UK - Onana-Inter, capitolo secondo: può essere davvero l'erede di Sommer. Primi discorsi con gli agenti
- 20:56 Bisseck a ITV: "Paura del muro giallo? Siamo abituati a San Siro. È bello giocare partite contro tifosi così cattivi"
- 20:42 Chivu a ITV: "Ho giocatori forti e pronti a dare il loro contributo da inizio stagione. Lo faranno anche domani"
- 20:27 Arsenal, Arteta: "Il Kairat ha messo in difficoltà Real e Inter. Ma noi vogliamo vincere ancora"
- 20:13 Sky - Borussia Dortmund-Inter, qualche dubbio per Chivu. Bonny fa rifiatare Lautaro?
- 19:58 Romano rassicura i nerazzurri: "Sirene inglesi? Non c'è offerta che tenga: Pio Esposito non si muove dall'Inter"
- 19:43 DAZN, ascolti boom per la 22esima giornata. Inter-Pisa poco oltre il milione di spettatori
- 19:29 Romano: "Perisic-Inter, in caso di uscita dall'UCL del PSV il croato chiederà la cessione. Mlacic resta in sospeso"
- 19:14 Sky - Franco Carboni torna in Serie A: l'argentino lascia l'Empoli e si unisce al Parma. Domani le visite
- 19:13 Chivu in conferenza: "Borussia forte, qui non è semplice per l'energia. Esami per Barella, Lautaro non vuole riposare"
- 19:00 Rivivi la diretta! La vigilia di BORUSSIA DORTMUND-INTER, stop BARELLA, le ULTIME su PERISIC e LUIS HENRIQUE
- 18:51 Bisseck in conferenza: "Vogliamo vincere col Dortmund e non abbiamo paura dello stadio"
- 18:50 fcinMlacic-Inter verso il no definitivo. Sensazioni negative dopo gli ultimi contatti
- 18:49 Bisseck a Sky: "Siamo forti, ma dobbiamo dimostrarlo. Siamo l'Inter, dobbiamo fare di tutto per vincere trofei"
- 18:48 Chivu a Sky: "In Champions ci siamo messi da soli in questa situazione. Barella? Abbiamo deciso di non rischiarlo"
- 18:37 Dimarco dominante nella rimonta dell'Inter contro il Pisa: la Lega Serie A lo inserisce nella Top 11 della 22ª giornata
- 18:23 UFFICIALE - Daniel Maldini saluta l'Atalanta: l'attaccante 2001 passa temporaneamente alla Lazio
- 18:08 Furia Kamate a Lecco, l'esterno dell'Inter U23 inserito nella Top XI dell'ultimo turno di Serie C
- 17:55 NBA Europe, entro marzo le prime offerte non vincolanti. E il dossier è aperto anche a Oaktree
- 17:41 CM.com - Per giugno torna in auge il nome di Kessie: l'ivoriano è in scadenza con l'Al Ahli e...
- 17:27 Annika Paz: "Essere la prima argentina della storia dell'Inter Women è un orgoglio"
- 17:12 Massolin, la lista delle pretendenti è lunga. Il Modena fa il prezzo ma con un'idea ben precisa
- 16:57 Mourinho: "Allenatori inesperti nei top club? Chivu per me è speciale, in Italia hanno usato le mie parole"
- 16:43 GdS - Inter, priorità scudetto. E adesso può fare il vuoto grazie al calendario
- 16:33 UFFICIALE - Inter, Palacios via in prestito all'Estudiantes fino al gennaio 2027: i dettagli dell'operazione
- 16:30 Sagna: "Sono interista. Fui vicino all'Inter nel 2014, parlai con Ausilio e Thohir. Bonny ai Mondiali? Difficile"
- 16:16 Trevisani: "Sommer e Luis Henrique due difetti dell'Inter. Il brasiliano vale 1/4 di Dumfries, con 25 mln potevi prendere Wesley"
- 16:02 Rigore in Inter-Pisa per il fallo di Tramoni, Tommasi: "Fa muro sul tiro. Marcenaro ottimo, VAR minuzioso"
- 15:48 videoTutti gli aggiornamenti in casa Borussia Dortmund alla vigilia del match contro l'Inter
- 15:33 Conte risponde a Spalletti: "Ci ha definiti ex campioni d'Italia? Stia più attento quando parla, abbiamo ancora lo scudetto sul petto"
- 15:20 Romano: "Luis Henrique, il Bournemouth vicino ad accontentare l'Inter. Il problema è di tempistiche"
- 15:05 Kovac in conferenza: "Inter dominante e molto dinamica, ma vogliamo vincere. Qui c'è magia"
- 14:51 Inter-Pisa, splende Dimarco. Applausi per Esposito, Zielinski sul podio
- 14:49 Kobel in conferenza: "Qui uno stadio magico, vogliamo vincere. Sommer ha esperienza e sa gestire le critiche"
- 14:41 Sky - Chivu perde Nicolò Barella: affaticamento muscolare, niente trasferta di Dortmund per lui
- 14:36 CSI, Marotta ambasciatore dello sport in oratorio: "Contenitore di tantissimi valori"
- 14:22 Viviano: "Il gol del Pisa non è colpa di Sommer. Martinez? Forse ci sono problematiche che non sappiamo"
- 14:13 videoA Dortmund fa freddo, in attesa che i tifosi scaldino l'ambiente
- 14:07 CdS - Thuram a caccia del gol europeo: al Dortmund ha già fatto male
- 13:52 PSV, domani l'ultima di Ivan Perisic? Bosz: "Non ci penso, vogliamo vincere con il Bayern e andare ai playoff"
- 13:38 UFFICIALE - Cremonese, un arrivo prima del match con l'Inter: preso Djuric dal Parma
- 13:24 Giudice Sportivo - Un turno di stop per Barbieri, niente Inter. Barella entra tra i diffidati
- 13:10 Palacios-Estudiantes, superate le visite mediche: a ore arriveranno l'ufficialità e la presentazione
- 12:55 Napoli, Conte: "Se il campionato iniziasse oggi, tutti ci metterebbero tra ottavo e decimo posto"
- 12:41 Qui Borussia Dortmund - Due defezioni pesanti per Kovac: Süle e Sabitzer out con l'Inter
- 12:28 Akanji e la privacy: "Non mi sono mai sentito sovraesposto. A Milano la venerazione per i giocatori è più alta rispetto a Manchester"
- 12:14 FOTO - La Lega Serie A fa retromarcia: il pallone arancione va in soffitta, ecco il nuovo Puma Orbita bianco
- 12:11 videoVigilia di BVB-Inter, clima sereno alla Pinetina nell'allenamento della vigilia. Assenti solo in due