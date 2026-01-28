Torna la Thu-La. Secondo la Gazzetta dello Sport, Chivu è intenzionato a riproporre la coppia d'attacco titolare oggi a Dortmund. In realtà non senza ancora qualche dubbio: sia Bonny che Esposito, infatti, insidiano il capitano, che è pure in diffida al pari di Bastoni e Mkhitaryan. Per il resto, rispetto al Pisa, tornano titolari Akanji e Dimarco. Sucic in vantaggio su Frattesi per sostituire l'infortunato Barella.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.