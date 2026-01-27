La Fiorentina ha comunicato ufficialmente la nomina di Giuseppe B. Commisso come nuovo presidente della società viola, in sostituzione del padre Rocco scomparso qualche giorno fa. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione gigliati: nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager.

Questo il commento di Commisso junior: "È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la società. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi".