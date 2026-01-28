Questa sera, attorno alle 23, l’Inter non conoscerà soltanto la sua posizione finale nel girone di Champions, ma anche se ci saranno i margini per tentare l’assalto a Ivan Perisic. Lo ricorda il Corriere dello Sport.

Tutto, com'è noto, passa dalla qualificazione o meno del Psv Eindhoven ai playoff: l'ostacolo Bayern è di quelli alti. Come spiega il quotidiano romano, sicuramente sarebbe necessario pagare un indennizzo: "Da capire di quale entità, tenuto conto che si tratta di un quasi 37enne con un contratto in scadenza nel 2027".

Intanto, in attesa di Dumfries (rientro a Milano ormai imminente), occhio alla situazione di Luis Henrique. "L’idea di base è quella di insistere su di lui. D’altra parte, però, se effettivamente Perisic dovesse tornare, non è da escludere l’eventualità di una sua partenza già a gennaio - si legge -. Più che il Besiktas, il vero interlocutore per il brasiliano è il Bournemouth, disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. Davanti ad un’offerta irrinunciabile e con un Perisic in più, difficilmente l’Inter tratterrà l’ex Marsiglia".