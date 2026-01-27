Nel punto di mercato serale di Gianluca Di Marzio a L'Originale di Sky Sport dedicato all'Inter l'attenzione è focalizzata sulla questione Ivan Perisic. Discorso in pausa fino a domani sera dopo l'ultima partita della fase a gironi stagionale di Champions League. Come spiega Di Marzio l'Inter non ha voluto approcciare in maniera formale prima di una partita cosi importante con il PSV Eindhoven. Dopo il triplice fischio dei rispettivi impegni continentali, se ci saranno le condizioni la dirigenza nerazzurra si sederà al tavolo con gli olandesi per intavolare una trattativa per il croato.

La prima condizione è, come risaputo, il risultato della partita tra la squadra di Bosz e il Bayern, la seconda è la volontà dello stesso Perisic. I meneghini sono forti del desiderio dell'ex 44 di voler tornare a Milano ed è a lui che lasciano la prima mossa: sarà lo stesso giocatore di Spalato ad aprire le danze con la dirigenza olandese e non appena ci saranno i segnali d'apertura da Viale della Liberazione si cercherà l'accordo. Giovedì potrebbe essere la giornata chiave per avere qualche aggiornamento rispetto alla situazione di stallo di queste ore. La partita è però anche legata alla partenza di Luis Henrique: il brasiliano è entrato nell'occhio del ciclone delle critiche ma anche in quello del mercato ed è il più richiesto. Su di lui ci sono due squadre di Premier tra cui il Bournemouth e una squadra turca. Al di là di Perisic, l'Inter è molto attenta al mercato degli esterni in generale.