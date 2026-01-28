Il ko di Barella offre a Petar Sucic una chance certa per confermare quanto di buono visto ultimamente. "Chivu si affiderà anche al carattere dell’ex Dinamo Zagabria per disinnescare l’arma in più dei tedeschi. Una mossa che aveva già in mente, perché contento del suo rendimento nelle sfide contro Arsenal e Pisa - conferma il Corsport -. Il gol contro i Gunners gli ha dato sicuramente una spinta dal punto di vista emotivo. Al tempo stesso ha consolidato nello staff tecnico la sensazione di poter contare su di lui anche in partite dal peso specifico elevato. Lo stop di Barella, fermatosi al termine della rifinitura di ieri a causa di un problema muscolare, ha spinto ancora di più in questa direzione. Per il vicecapitano dell’Inter non sembra nulla di grave, ma la prudenza rimane d’obbligo e l’entità dello stop sarà valutata oggi: Chivu ha fatto capire che resterà almeno per qualche giorno ai box. Diventa in ogni caso una tegola per la mediana nerazzurra, già orfana di Calhanoglu, fermo ai box dall’11 gennaio. Si farà di tutto per riavere il centrocampo al completo per il derby d’Italia con la Juventus di metà febbraio".

