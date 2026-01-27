Ora è ufficiale: Tiago Tomás Palacios lascia l'Inter per accasarsi all'Estudiantes fino al gennaio 2027 in un'operazione a titolo temporaneo nella quale il club argentino vanta un diritto di acquisto del difensore. Nel comunicato pubblicato contremporaneamente dal club argentino, si sottolinea come Palacios domani si unirà alla squadra per iniziare ad allenarsi e prepararsi a diventare la nuova opzione difensiva di Eduardo Domínguez.

Sezione: Focus / Data: Mar 27 gennaio 2026 alle 16:33
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print