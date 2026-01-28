È Davide Massa l'arbitro designato per dirigere Cremonese-Inter, match valido per la 23esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. Il fischietto della sezione di Imperia avrà come assistenti Peretti e Laudato, con Tremolada nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Marini, coadiuvato da Fabbri

Di seguito tutte le designazioni arbitrali: 

LAZIO – GENOA     Venerdì 30/01 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – ZINGARELLI

IV:      DIONISI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

PISA – SASSUOLO    Sabato 31/01 h. 15.00

ARENA

BAHRI – DI GIOIA

IV:      MARIANI

VAR:      PATERNA

AVAR:      GUIDA

NAPOLI – FIORENTINA     Sabato 31/01 h. 18.00

LA PENNA

LO CICERO – BIANCHINI

IV:       MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       AURELIANO

CAGLIARI – H. VERONA    Sabato 31/01 h. 20.45

BONACINA

PERROTTI – ZEZZA

IV:      DOVERI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     CHIFFI

TORINO – LECCE    h. 12.30

SOZZA

BACCINI – COSTANZO

IV:      MARCHETTI

VAR:     AURELIANO

AVAR:    DI VUOLO

COMO – ATALANTA    h. 15.00

PAIRETTO

IMPERIALE – CECCON

IV:     MARINELLI

VAR:     CHIFFI

AVAR:     PATERNA

CREMONESE – INTER    h. 18.00

MASSA

PERETTI – LAUDATO

IV:     TREMOLADA

VAR:     MARINI

AVAR:     FABBRI

PARMA – JUVENTUS    h. 20.45

FOURNEAU 

ROSSI M. – YOSHIKAWA

IV:     COLLU

VAR:     MARESCA

AVAR:       GARIGLIO

UDINESE – ROMA    Lunedì 02/02 h. 20.45

SACCHI J.L. (foto)

DEI GIUDICI – MORO

IV:       AYROLDI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MARESCA

BOLOGNA – MILAN      Martedì 03/02 h. 20.45

MANGANIELLO

ROSSI C.– CAVALLINA

IV:     PEZZUTO

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GHERSINI

