È Davide Massa l'arbitro designato per dirigere Cremonese-Inter, match valido per la 23esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. Il fischietto della sezione di Imperia avrà come assistenti Peretti e Laudato, con Tremolada nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Marini, coadiuvato da Fabbri.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali:

LAZIO – GENOA Venerdì 30/01 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – ZINGARELLI

IV: DIONISI

VAR: CAMPLONE

AVAR: GUIDA

PISA – SASSUOLO Sabato 31/01 h. 15.00

ARENA

BAHRI – DI GIOIA

IV: MARIANI

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

NAPOLI – FIORENTINA Sabato 31/01 h. 18.00

LA PENNA

LO CICERO – BIANCHINI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: AURELIANO

CAGLIARI – H. VERONA Sabato 31/01 h. 20.45

BONACINA

PERROTTI – ZEZZA

IV: DOVERI

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

TORINO – LECCE h. 12.30

SOZZA

BACCINI – COSTANZO

IV: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO

COMO – ATALANTA h. 15.00

PAIRETTO

IMPERIALE – CECCON

IV: MARINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

CREMONESE – INTER h. 18.00

MASSA

PERETTI – LAUDATO

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

PARMA – JUVENTUS h. 20.45

FOURNEAU

ROSSI M. – YOSHIKAWA

IV: COLLU

VAR: MARESCA

AVAR: GARIGLIO

UDINESE – ROMA Lunedì 02/02 h. 20.45

SACCHI J.L. (foto)

DEI GIUDICI – MORO

IV: AYROLDI

VAR: GHERSINI

AVAR: MARESCA

BOLOGNA – MILAN Martedì 03/02 h. 20.45

MANGANIELLO

ROSSI C.– CAVALLINA

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GHERSINI