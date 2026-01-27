Più no che sì. Anzi, forse si va decisamente verso il no definitivo. Le sensazioni nella trattativa tra Branimir Mlacic e l'Inter in questo momento, secondo quanto appurato da FcInterNews, sono negative. Sbarrare la porta sarebbe una forzatura in una vicenda di mercato come questa, ma ad oggi, dopo gli ultimi contatti, le possibilità di vedere il classe 2007 croato in maglia nerazzurra la prossima stagione sono ridotte al minimo.

Nonostante l'accordo con l'Hajduk, alla fine l'agente Fali Ramadani non è riuscito a ricucire con il club nerazzurro e il futuro del giovane difensore è verosimilmente altrove.