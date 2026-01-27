Cremonese, Sassuolo, Juve, Lecce e Genoa: questo il calendario che attende l'Inter nelle prossime 5 giornate. "Se anche la squadra di Chivu restasse fedele alla tendenza che la vuole in difficoltà al cospetto delle grandi, e contro la Juve perdesse o non andasse oltre il pari, con le quattro vittorie contro avversari medio-piccoli totalizzerebbe 12-13 punti e salirebbe a quota 65, alla ventisettesima giornata, con altre 11 partite a disposizione. L’Inter può fare il vuoto, mettere una discreta distanza tra sé e il Milan, in vista del derby nel fine settimana dell’8 marzo, in cui, nel caso, avrebbe a disposizione due risultati su tre. Probabile che l’Inter vinca il campionato perché è in una situazione tale per cui può soltanto perderlo, nel senso di buttarlo via". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ricordando anche come quello nerazzurro sia l'attacco migliore, con 13 gol in più del Como e 15 di Milan e Juve.

"Fin qui, l’Inter ha espresso uno strapotere offensivo. La Juve di Spalletti sembra avviata su una strada analoga, di un gioco d’attacco, ma forse è tardi. L’Inter è possente e prende gli avversari per sfinimento, li costringe ad aprirsi. Aggredisce e verticalizza, palleggia e allarga. Ha una varietà importante di soluzioni sulle palle inattive", si legge.

Dopo la beffa della passata stagione, lo scudetto è la priorità dell'Inter. "La Champions non è un’ossessione, sarà importante arrivare agli ottavi e vada come vada. Quel che conta è il ventunesimo scudetto, per intraprendere la lunga marcia verso la terza stella", assicura la rosea.