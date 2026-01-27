Franco Carboni lascia l'Empoli e torna in Serie A per vestire la maglia del Parma. Lo annuncia Sky Sport, informando che l'Inter ha interrotto il prestito dell'argentino in Toscana per girarlo al club gialloblu. Il classe 2003 torna dunque in Serie A: sarà in città nella serata di oggi, mentre domani svolgerà le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto.