A margine del suo 'debutto' come ospite alla fashion week di Milano, Manuel Akanji si è soffermato con nss sports per una chiacchierata tra calcio e moda. Nella quale il difensore svizzero ha parlato anche del suo adattamento in città approfondendo il tema della privacy: "Non ho mai avuto grandi problemi legati alla privacy: nelle squadre in cui ho giocato i tifosi sono molto abituati a grandi campioni e quindi non mi sono mai sentito sovraesposto - le sue parole -. So, ad esempio, di molti giocatori del Liverpool che sono costretti a vivere a Manchester per questioni di privacy. Qui a Milano, invece, la venerazione nei confronti dei calciatori è più alta e mi capita spesso che mi chiedano delle foto". 

Mar 27 gennaio 2026 alle 12:28
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
