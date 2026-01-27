A margine del suo 'debutto' come ospite alla fashion week di Milano, Manuel Akanji si è soffermato con nss sports per una chiacchierata tra calcio e moda. Nella quale il difensore svizzero ha parlato anche del suo adattamento in città approfondendo il tema della privacy: "Non ho mai avuto grandi problemi legati alla privacy: nelle squadre in cui ho giocato i tifosi sono molto abituati a grandi campioni e quindi non mi sono mai sentito sovraesposto - le sue parole -. So, ad esempio, di molti giocatori del Liverpool che sono costretti a vivere a Manchester per questioni di privacy. Qui a Milano, invece, la venerazione nei confronti dei calciatori è più alta e mi capita spesso che mi chiedano delle foto".