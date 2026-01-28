Chiudere al meglio la fase campionato e poi sperare in qualche incastro che consenta di entrare nella top-8. L'obiettivo dell'Inter è ambizioso, anche perché stasera si gioca al Westfalenstadion di Dortmund, casa del Borussia, imbattuto a domicilio in Champions League da ben 19 turni. Ma la speranza è l'ultima a morire.
QUI BORUSSIA DORTMUND – Qualche problema per Kovac, che dovrà rinunciare a Svensson squalificato: pronto Bensebaini. Out anche gli infortunati Süle e Sabitzer, oltre a Özcan non in lista Uefa. Peraltro, nel mercato di gennaio, Anselmino è stato richiamato dal Chelsea e Duranville è finito in prestito al Basilea. Si va verso la conferma del 3-4-2-1 con Adeyemi e Brandt in ballottaggio con Beier e Fabio Silva per dare supporto a Guirassy.
QUI INTER – Chivu ha perso Barella, fermato nell'ultimo allenamento da un problema muscolare da valutare. Lo stop del centrocampista sardo cambia i piani del tecnico nerazzurro, che lo aveva risparmiato inizialmente con il Pisa. Rispetto al match di venerdì scorso, tornano dal 1' Akanji, Dimarco e Thuram. Possibile chance per Bonny, considerando che Lautaro le sta giocando tutte ed è pure in diffida (come Bastoni e Mkhitaryan). A destra ancora Luis Henrique, in porta confermato Sommer. Qualche speranza per Acerbi e Frattesi, ancora non del tutto tagliati fuori dall'undici di partenza.
---
PROBABILI FORMAZIONI:
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Adeyemi, Brandt; Guirassy.
Panchina: Meyer, Ostrzinski, Mane, Couto, Kabar, Chukwuemeka, Beier, Fabio Silva.
Allenatore: Kovac.
Squalificati: Svensson (1).
Indisponibili: Süle, Özcan, Sabitzer.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.
Panchina: Martinez, Taho, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Frattesi, Diouf, Lautaro, Esposito.
Allenatore: Chivu.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Di Gennaro, Dumfries, Calhanoglu, Barella.
ARBITRO: I. Kovacs.
Assistenti: Marica e Tunyogi.
Quarto ufficiale: S. Kovacs.
Var: Dieperink.
Avar: Kwiatkowski.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 08:00 Preview Dortmund-Inter - Chivu perde Barella, possibile chance per Bonny
- 00:01 Inter-Perisic, dal grosso errore all'obbligo di rimediare
- 23:48 Sky - Perisic, giovedì cruciale: due le variabili. Luis Henrique è la chiave, tre le piste per il brasiliano
- 23:32 Nico Paz, il futuro può attendere: "Penso a giocare e a vincere quello che possiamo al Como"
- 23:19 Sky - Franco Carboni saluta l'Empoli. L'argentino è arrivato a Parma: domani le visite mediche
- 23:04 Coppa Italia, il Como batte in rimonta la Fiorentina e raggiunge il Napoli ai quarti. Il tabellone completo
- 22:49 Serie A Women, Elisa Polli e Marija Ana Milinkovic entrano nella Top XI della giornata
- 22:35 Stadi, i Ministri Abodi e Piantedosi preparano decreto per impianti più moderni in vista di Euro2032
- 22:22 BVB, Kovač a Sky: "Non siamo gli underdog. Però mi aspetto l'Inter un po' più favorita"
- 22:07 Luperto: "Palestra può fare grandi cose anche ad altissimo livello e lo sta dimostrando. Il futuro è dalla sua"
- 21:53 Colonnese: "Zielinski è tornato a fare la differenza. No Fabregas all'Inter? Ho una sensazione"
- 21:39 Inter in visita al Memoriale della Shoah di Milano: presenti Alborghetti, Bergomi e Toldo
- 21:25 Fiorentina, Giuseppe B. Commisso nuovo presidente: "Determinato a portare avanti l'eredità di mio padre"
- 21:10 From UK - Onana-Inter, capitolo secondo: può essere davvero l'erede di Sommer. Primi discorsi con gli agenti
- 20:56 Bisseck a ITV: "Paura del muro giallo? Siamo abituati a San Siro. È bello giocare partite contro tifosi così cattivi"
- 20:42 Chivu a ITV: "Ho giocatori forti e pronti a dare il loro contributo da inizio stagione. Lo faranno anche domani"
- 20:27 Arsenal, Arteta: "Il Kairat ha messo in difficoltà Real e Inter. Ma noi vogliamo vincere ancora"
- 20:13 Sky - Borussia Dortmund-Inter, qualche dubbio per Chivu. Bonny fa rifiatare Lautaro?
- 19:58 Romano rassicura i nerazzurri: "Sirene inglesi? Non c'è offerta che tenga: Pio Esposito non si muove dall'Inter"
- 19:43 DAZN, ascolti boom per la 22esima giornata. Inter-Pisa poco oltre il milione di spettatori
- 19:29 Romano: "Perisic-Inter, in caso di uscita dall'UCL del PSV il croato chiederà la cessione. Mlacic resta in sospeso"
- 19:14 Sky - Franco Carboni torna in Serie A: l'argentino lascia l'Empoli e si unisce al Parma. Domani le visite
- 19:13 Chivu in conferenza: "Borussia forte, qui non è semplice per l'energia. Esami per Barella, Lautaro non vuole riposare"
- 19:00 Rivivi la diretta! La vigilia di BORUSSIA DORTMUND-INTER, stop BARELLA, le ULTIME su PERISIC e LUIS HENRIQUE
- 18:51 Bisseck in conferenza: "Vogliamo vincere col Dortmund e non abbiamo paura dello stadio"
- 18:50 fcinMlacic-Inter verso il no definitivo. Sensazioni negative dopo gli ultimi contatti
- 18:49 Bisseck a Sky: "Siamo forti, ma dobbiamo dimostrarlo. Siamo l'Inter, dobbiamo fare di tutto per vincere trofei"
- 18:48 Chivu a Sky: "In Champions ci siamo messi da soli in questa situazione. Barella? Abbiamo deciso di non rischiarlo"
- 18:37 Dimarco dominante nella rimonta dell'Inter contro il Pisa: la Lega Serie A lo inserisce nella Top 11 della 22ª giornata
- 18:23 UFFICIALE - Daniel Maldini saluta l'Atalanta: l'attaccante 2001 passa temporaneamente alla Lazio
- 18:08 Furia Kamate a Lecco, l'esterno dell'Inter U23 inserito nella Top XI dell'ultimo turno di Serie C
- 17:55 NBA Europe, entro marzo le prime offerte non vincolanti. E il dossier è aperto anche a Oaktree
- 17:41 CM.com - Per giugno torna in auge il nome di Kessie: l'ivoriano è in scadenza con l'Al Ahli e...
- 17:27 Annika Paz: "Essere la prima argentina della storia dell'Inter Women è un orgoglio"
- 17:12 Massolin, la lista delle pretendenti è lunga. Il Modena fa il prezzo ma con un'idea ben precisa
- 16:57 Mourinho: "Allenatori inesperti nei top club? Chivu per me è speciale, in Italia hanno usato le mie parole"
- 16:43 GdS - Inter, priorità scudetto. E adesso può fare il vuoto grazie al calendario
- 16:33 UFFICIALE - Inter, Palacios via in prestito all'Estudiantes fino al gennaio 2027: i dettagli dell'operazione
- 16:30 Sagna: "Sono interista. Fui vicino all'Inter nel 2014, parlai con Ausilio e Thohir. Bonny ai Mondiali? Difficile"
- 16:16 Trevisani: "Sommer e Luis Henrique due difetti dell'Inter. Il brasiliano vale 1/4 di Dumfries, con 25 mln potevi prendere Wesley"
- 16:02 Rigore in Inter-Pisa per il fallo di Tramoni, Tommasi: "Fa muro sul tiro. Marcenaro ottimo, VAR minuzioso"
- 15:48 videoTutti gli aggiornamenti in casa Borussia Dortmund alla vigilia del match contro l'Inter
- 15:33 Conte risponde a Spalletti: "Ci ha definiti ex campioni d'Italia? Stia più attento quando parla, abbiamo ancora lo scudetto sul petto"
- 15:20 Romano: "Luis Henrique, il Bournemouth vicino ad accontentare l'Inter. Il problema è di tempistiche"
- 15:05 Kovac in conferenza: "Inter dominante e molto dinamica, ma vogliamo vincere. Qui c'è magia"
- 14:51 Inter-Pisa, splende Dimarco. Applausi per Esposito, Zielinski sul podio
- 14:49 Kobel in conferenza: "Qui uno stadio magico, vogliamo vincere. Sommer ha esperienza e sa gestire le critiche"
- 14:41 Sky - Chivu perde Nicolò Barella: affaticamento muscolare, niente trasferta di Dortmund per lui
- 14:36 CSI, Marotta ambasciatore dello sport in oratorio: "Contenitore di tantissimi valori"
- 14:22 Viviano: "Il gol del Pisa non è colpa di Sommer. Martinez? Forse ci sono problematiche che non sappiamo"
- 14:13 videoA Dortmund fa freddo, in attesa che i tifosi scaldino l'ambiente
- 14:07 CdS - Thuram a caccia del gol europeo: al Dortmund ha già fatto male
- 13:52 PSV, domani l'ultima di Ivan Perisic? Bosz: "Non ci penso, vogliamo vincere con il Bayern e andare ai playoff"
- 13:38 UFFICIALE - Cremonese, un arrivo prima del match con l'Inter: preso Djuric dal Parma
- 13:24 Giudice Sportivo - Un turno di stop per Barbieri, niente Inter. Barella entra tra i diffidati
- 13:10 Palacios-Estudiantes, superate le visite mediche: a ore arriveranno l'ufficialità e la presentazione
- 12:55 Napoli, Conte: "Se il campionato iniziasse oggi, tutti ci metterebbero tra ottavo e decimo posto"
- 12:41 Qui Borussia Dortmund - Due defezioni pesanti per Kovac: Süle e Sabitzer out con l'Inter
- 12:28 Akanji e la privacy: "Non mi sono mai sentito sovraesposto. A Milano la venerazione per i giocatori è più alta rispetto a Manchester"
- 12:14 FOTO - La Lega Serie A fa retromarcia: il pallone arancione va in soffitta, ecco il nuovo Puma Orbita bianco
- 12:11 videoVigilia di BVB-Inter, clima sereno alla Pinetina nell'allenamento della vigilia. Assenti solo in due
- 12:00 SI - Anche l'Inter sul centrocampista classe 2002 del Modena Yanis Massolin
- 11:45 CdS - Perisic non vede l'ora di tornare all'Inter: molto passa dall'entità dell'indennizzo
- 11:30 Zola: "L'Inter vola, ma per lo scudetto è ancora tutto aperto. Iniziato un ciclo Chivu? I test importanti verranno più avanti, quindi dobbiamo aspettare"
- 11:16 TOP8 difficile ma NON IMPOSSIBILE: le COMBINAZIONI. CHIVU con l'INTER migliore: GIUSTO o SBAGLIATO?
- 11:02 CdS - Mlacic, Frattesi e Asllani: gli ultimi nodi del mercato dell'Inter
- 10:48 UFFICIALE - L'Inter femminile prende Annika Paz. E i social si scatenano
- 10:34 Il Giorno - Pio Esposito sotto i riflettori, arrivano le sirene inglesi: ipotesi di rinnovo già dopo il mercato
- 10:20 Capitolo Scudetto, Di Napoli non ha dubbi: "Può perderlo solo l'Inter. Ma se il Milan ci crede..."
- 10:06 TS - Luis Henrique, il futuro può cambiare: Chivu spinge per Perisic. E il Psv ha in mano il sostituto