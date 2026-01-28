Chiudere al meglio la fase campionato e poi sperare in qualche incastro che consenta di entrare nella top-8. L'obiettivo dell'Inter è ambizioso, anche perché stasera si gioca al Westfalenstadion di Dortmund, casa del Borussia, imbattuto a domicilio in Champions League da ben 19 turni. Ma la speranza è l'ultima a morire.

QUI BORUSSIA DORTMUND – Qualche problema per Kovac, che dovrà rinunciare a Svensson squalificato: pronto Bensebaini. Out anche gli infortunati Süle e Sabitzer, oltre a Özcan non in lista Uefa. Peraltro, nel mercato di gennaio, Anselmino è stato richiamato dal Chelsea e Duranville è finito in prestito al Basilea. Si va verso la conferma del 3-4-2-1 con Adeyemi e Brandt in ballottaggio con Beier e Fabio Silva per dare supporto a Guirassy.

QUI INTER – Chivu ha perso Barella, fermato nell'ultimo allenamento da un problema muscolare da valutare. Lo stop del centrocampista sardo cambia i piani del tecnico nerazzurro, che lo aveva risparmiato inizialmente con il Pisa. Rispetto al match di venerdì scorso, tornano dal 1' Akanji, Dimarco e Thuram. Possibile chance per Bonny, considerando che Lautaro le sta giocando tutte ed è pure in diffida (come Bastoni e Mkhitaryan). A destra ancora Luis Henrique, in porta confermato Sommer. Qualche speranza per Acerbi e Frattesi, ancora non del tutto tagliati fuori dall'undici di partenza.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Adeyemi, Brandt; Guirassy.

Panchina: Meyer, Ostrzinski, Mane, Couto, Kabar, Chukwuemeka, Beier, Fabio Silva.

Allenatore: Kovac.

Squalificati: Svensson (1).

Indisponibili: Süle, Özcan, Sabitzer.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

Panchina: Martinez, Taho, Acerbi, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Frattesi, Diouf, Lautaro, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Dumfries, Calhanoglu, Barella.

ARBITRO: I. Kovacs.

Assistenti: Marica e Tunyogi.

Quarto ufficiale: S. Kovacs.

Var: Dieperink.

Avar: Kwiatkowski.

