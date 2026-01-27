Non solo all'Inter piace Yanis Massolin, il ventenne centrocampista del Modena tra le rivelazioni di questo campionato di Serie B: anche Udinese, Villarreal e PSV Eindhoven sono sulle tracce del giocatore classe 2002, per il quale i Canarini fanno una valutazione che si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Secondo Gianluca Di Marzio, però, il club emiliano non ha intenzione di privarsene a stagione in corso.