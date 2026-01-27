Sono stati diversi i rumors che dal dopo Inter-Arsenal in poi hanno visto Pio Esposito al centro dell’attenzione degli inglesi. Tifosi ma anche club. Voci che sulle prime hanno allarmato i sostenitori del Biscione, impauriti da eventuali sirene di mercato dalla Premier League. A stanare i timori ci pensa Fabrizio Romano che a proposito del gioiellino ventenne di Cristian Chivu ha assicurato: l’Inter, al di là delle offerte che potrebbero arrivare, non ha intenzione di privarsi del classe 2005. Il rapporto tra il giocatore e il club, dalla dirigenza a Chivu passando per i compagni e tutto l’ambiente nerazzurro in generale, è ottimo e non c’è offerta alcuna che possa scalfirne la solidità.