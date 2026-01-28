Cristian Chivu non farà calcoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il tecnico schiererà a Dortmund, contro il Borussia, i tre giocatori diffidati e quindi a rischio squalifica per l'andata dei playoff: Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

L'allenatore vuole evidentemente giocarsi le sue chance di arrivare tra le prime otto e per quel che riguarda il centrocampo deve anche fare i conti con due assenze importanti, quelle di Barella e Calhanoglu, che spianano la strada all'impiego dell'armeno. Il resto della formazione sembra fatta: Sommer tra i pali, Bisseck, Akanji e Bastoni in retroguardia, Luis Henrique, Sucic (favorito su Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco in mezzo, Thuram e Lautaro davanti.