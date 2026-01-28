Nella lunga lista dei candidati per rinforzare la fascia destra dell'Inter del presente e del futuro è comparso anche il nome di Emil Holm, come anticipato tempo fa dalla nostra redazione (RILEGGI QUI). La notizia lanciata da Sky Sport parla di un recente inserimento del Napoli per il laterale del Bologna, diventato un obiettivo così come Juanlu e Fortini.
I campani stanno discutendo con il club rossoblu di un possibile scambio che coinvolgerebbe anche Pasquale Mazzocchi, che farebbe il percorso inverso. Manca ancora l’apertura di tutte le parti (il terzino azzurro vorrebbe restare all'ombra del Vesuvio), ma lo scenario resta da monitorare.
Sezione: Focus / Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 14:21
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
