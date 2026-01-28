Priva di Nicolò Barella, l’Inter di Cristian Chivu affronterà questa sera il Borussia Dortmund sotto un caldissimo muro giallo che i nerazzurri conoscono bene. L’ultimo contatto ravvicinato con il muro di tifosi più caldo di Germania ha sorriso alla squadra di casa grazie ad uno scatenato Achraf Hakimi che ha ribaltato l'Inter, all'epoca allenata da Antonio Conte. Sei anni dopo il marocchino è in quel di Parigi, squadra tanto nota a Lautaro e compagni che tornano in Germania proprio dopo quella brutta notte di fine maggio con il disperato tentativo di aggiustare ciò che le sconfitte con Atletico, Liverpool e Arsenal hanno viziato e rientrare nelle prime otto. Per farlo Cristian Chivu si affida al suo miglior undici possibile al netto delle disponibilità fisiche - come anticipa Sport Mediaset - che comincia con Sommer tra i pali, protetto dai tre difensori Bisseck, Akanji e Bastoni. Centrocampo, orfano di due colonne come Barella e Calha, composto da Zielisnki in cabina di regia al posto dell’infortunato turco, accompagnato dalle mezzali Sucic, al posto del sardo, e Mkhitaryan a sinistra, incastonati tra i due esterni Luis Henrique e Dimarco. Attacco affidato alla ThuLa.