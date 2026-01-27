Vigilia di Champions League per l'Inter, già qualificata ai playoff e a caccia di un miracolo per entrare nella Top 8 che vale gli ottavi diretti. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, raggiunto da Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund, inquadra l'appuntamento del Signal Iduna Park.

Come arriva l'Inter a questa partita dopo l'allungo in campionato?

"Questa è un'altra competizione e siamo un po' indietro, avevamo altre aspettative e ci siamo messi da soli in una situazione che non è il massimo. Vogliamo fare una grande gara per portare a casa quello che ci è mancato ultimamente".

Avete fatto dei calcoli? Come vi approcciate mentalmente?

"Come sempre. Entriamo in campo per vincere ed essere dominanti, poi a fine partite vedremo come siamo messi".

Cosa bisogna temere del Borussia Dortmund?

"Per forza e tradizione è una squadra top d'Europa, in questo stadio sono poche le squadre che riescono a vincere. Cercheremo di fare il nostro meglio e di portare a casa il risultato".

Come sta Barella?

"Non è partito, quindi sta a casa (ride, ndr). Ha avuto un risentimento muscolare abbiamo deciso di non rischiarlo, si è fermato in allenamento e non l'abbiamo convocato".

Lautaro è diffidato. Farai dei calcoli o non ti interessa?

"Non abbiamo tempo di fare calcoli, si gioca spesso. Si cerca di mettere la miglior formazione possibile".

Quindi Lautaro titolare?

"Non lo so".