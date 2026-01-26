L'Inter U23 vince 0-2 a Lecco e si regala una bellissima serata. Ecco le pagelle dei giocatori nerazzurri, che hanno messo in campo una prestazione maiuscola.

CALLIGARIS 6 - Serata senza particolari interventi, giusto un paio di uscite di routine nel primo tempo. Nel secondo invece non deve fare granché.

STANTE 7.5 - Nel primo tempo, quando il Lecco è più vivace, salva tutto su Basili. Poi non sbaglia nulla, non era scontato visto il livello della squadra avversaria. Arrivava da diverse panchine consecutive: così lancia un segnale forte e chiaro a compagni e mister.

PRESTIA 7.5 - Come sempre commette pochissimi errori, anzi, questa sera è impeccabile. Partita di livello eccezionale, non serve aggiungere altro.

CINQUEGRANO 6.5 - Buona prova. Furrer spinge forte ma lui raramente va in difficoltà contro l'esterno bluceleste. Non attacca tantissimo ma quando lo fa è incisivo e riesce a mettere qualche buon pallone.

COCCHI 6.5 - Partita completa in entrambe le fasi, in un percorso di crescita lineare ma costante. Ogni volta che scende in campo riesce a fare qualcosa in più, non è scontato e merita di essere sottolineato, soprattutto considerando che a inizio stagione pareva quello più lontano dagli standard della Serie C.

KACZMARSKI 6.5 - Bella partita per il centrocampista polacco, con ogni probabilità la migliore di questi suoi primi mesi nerazzurri. Risponde colpo su colpo a contrasto con i giocatori blucelesti e ci mette anche tanta qualità. Con questa prestazione alza notevolmente l'asticella. Dal 66' BOVO 6 - Entra sullo 0-1 e riesce a dare quantità nel finale, anche dopo il raddoppio.

FIORDILINO 6.5 - Partita solida, in cui gestisce e amministra il centrocampo. Poco appariscente, estremamente utile: esattamente quello che ci si aspetta da lui, fuoriquota e leader di questo centrocampo.

TOPALOVIC 6.5 - In una partita in cui serve sia la sciabola che il fioretto, lui finalmente sfodera entrambe. Lotta anche al di sopra di quanto ci si potrebbe aspettare da lui, ma la qualità per dar sfogo alla manovra nerazzurra ce la mette sempre. Grande passo avanti rispetto alle ultime uscite. Dal 66' BERENBRUCH 6 - Ingresso sufficiente per lui.

KAMATE' 7.5 - Travolgente. A destra fa un lavoro incredibile su Furrer in fase difensiva, in attacco riesce sempre a creare superiorità numerica con creatività e spirito d'iniziativa. Poi il gol: si coordina bene e trova il varco. Finalmente torna a segno, ci voleva.

LA GUMINA 7 - Come Spinaccé lotta tanto con i difensori per far salire la squadra, poi è glaciale davanti alla porta. Il suo gol taglia definitivamente le gambe ai padroni di casa, che non riescono a reagire. Dall'86' LAVELLI S.V.

SPINACCE' 6 - Lotta con la marcatura asfissiante di Tanco e Marrone, ma si fa rispettare. Combatte, a volte perdendo e a volte spuntandola lui nei tanti duelli di serata. Pur non incidendo particolarmente in zona gol, è una gara sufficiente quella del classe 2006. Dal 66' ZUBEREK 6.5 - Ingresso tonico, con tanta grinta e tanto fisico. Decisamente una buona prestazione nei pochi minuti a disposizione.

Mister Stefano VECCHI 8 - Partita preparata alla grande ed eseguita meglio. Una prova maiuscola di una squadra che continua a crescere partita dopo partita, anche come collettivo e non solo nei singoli. Questa è sicuramente la miglior notizia possibile per l'allenatore bergamasco, che sta facendo davvero bene. Il quarto posto a questo punto della stagione, davanti a tutte tranne i tre tenori Vicenza, Lecco e Brescia, certifica la bontà del suo operato.