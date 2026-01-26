L'Inter U23 vince 0-2 a Lecco e si regala una bellissima serata. Ecco le pagelle dei giocatori nerazzurri, che hanno messo in campo una prestazione maiuscola.
CALLIGARIS 6 - Serata senza particolari interventi, giusto un paio di uscite di routine nel primo tempo. Nel secondo invece non deve fare granché.
STANTE 7.5 - Nel primo tempo, quando il Lecco è più vivace, salva tutto su Basili. Poi non sbaglia nulla, non era scontato visto il livello della squadra avversaria. Arrivava da diverse panchine consecutive: così lancia un segnale forte e chiaro a compagni e mister.
PRESTIA 7.5 - Come sempre commette pochissimi errori, anzi, questa sera è impeccabile. Partita di livello eccezionale, non serve aggiungere altro.
CINQUEGRANO 6.5 - Buona prova. Furrer spinge forte ma lui raramente va in difficoltà contro l'esterno bluceleste. Non attacca tantissimo ma quando lo fa è incisivo e riesce a mettere qualche buon pallone.
COCCHI 6.5 - Partita completa in entrambe le fasi, in un percorso di crescita lineare ma costante. Ogni volta che scende in campo riesce a fare qualcosa in più, non è scontato e merita di essere sottolineato, soprattutto considerando che a inizio stagione pareva quello più lontano dagli standard della Serie C.
KACZMARSKI 6.5 - Bella partita per il centrocampista polacco, con ogni probabilità la migliore di questi suoi primi mesi nerazzurri. Risponde colpo su colpo a contrasto con i giocatori blucelesti e ci mette anche tanta qualità. Con questa prestazione alza notevolmente l'asticella. Dal 66' BOVO 6 - Entra sullo 0-1 e riesce a dare quantità nel finale, anche dopo il raddoppio.
FIORDILINO 6.5 - Partita solida, in cui gestisce e amministra il centrocampo. Poco appariscente, estremamente utile: esattamente quello che ci si aspetta da lui, fuoriquota e leader di questo centrocampo.
TOPALOVIC 6.5 - In una partita in cui serve sia la sciabola che il fioretto, lui finalmente sfodera entrambe. Lotta anche al di sopra di quanto ci si potrebbe aspettare da lui, ma la qualità per dar sfogo alla manovra nerazzurra ce la mette sempre. Grande passo avanti rispetto alle ultime uscite. Dal 66' BERENBRUCH 6 - Ingresso sufficiente per lui.
KAMATE' 7.5 - Travolgente. A destra fa un lavoro incredibile su Furrer in fase difensiva, in attacco riesce sempre a creare superiorità numerica con creatività e spirito d'iniziativa. Poi il gol: si coordina bene e trova il varco. Finalmente torna a segno, ci voleva.
LA GUMINA 7 - Come Spinaccé lotta tanto con i difensori per far salire la squadra, poi è glaciale davanti alla porta. Il suo gol taglia definitivamente le gambe ai padroni di casa, che non riescono a reagire. Dall'86' LAVELLI S.V.
SPINACCE' 6 - Lotta con la marcatura asfissiante di Tanco e Marrone, ma si fa rispettare. Combatte, a volte perdendo e a volte spuntandola lui nei tanti duelli di serata. Pur non incidendo particolarmente in zona gol, è una gara sufficiente quella del classe 2006. Dal 66' ZUBEREK 6.5 - Ingresso tonico, con tanta grinta e tanto fisico. Decisamente una buona prestazione nei pochi minuti a disposizione.
Mister Stefano VECCHI 8 - Partita preparata alla grande ed eseguita meglio. Una prova maiuscola di una squadra che continua a crescere partita dopo partita, anche come collettivo e non solo nei singoli. Questa è sicuramente la miglior notizia possibile per l'allenatore bergamasco, che sta facendo davvero bene. Il quarto posto a questo punto della stagione, davanti a tutte tranne i tre tenori Vicenza, Lecco e Brescia, certifica la bontà del suo operato.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Inter U23
Altre notizie
- 00:00 Chivu merita un aiuto
- 23:58 Sky - Inter, tentativo ufficiale per Perisic in caso di eliminazione del PSV dalla Champions. Luis Henrique, gradimento del Bournemouth
- 23:53 Lecco ko con l'Inter U23, il commento di Marrone: "Schiaffo giusto da prendere"
- 23:38 Lecco, Valente: "Oggi giornata no, complimenti all'Inter U23. Dovevamo portare a casa almeno lo 0-0"
- 23:32 Lecco-Inter U23, le pagelle: partita monstre di Stante e Prestia, ma tutta la squadra convince. Vecchi merita un 8
- 23:25 UFFICIALE - ACR Messina, ingaggiato Werner Cauet. E' il figlio dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar
- 23:09 Vecchi in conferenza: "La vittoria sul Lecco una responsabilità maggiore. Baccin in spogliatoio ci ha detto..."
- 23:04 Ventola: "A cosa serve fischiare Sommer e Luis Henrique? L'Inter è due spanne sopra le altre in Italia, Pio domina in area"
- 22:50 Notte fonda per il Verona: l'Udinese cala il tris al Bentegodi. Scaligeri sempre ultimi in classifica
- 22:45 Cassano: "L'Inter ha iniziato la fuga Scudetto, sarà dura andare a riprenderla". Poi bordate a Mourinho
- 22:35 Adani: "Sommer è in calo, ma non è vero che è scarso e finito. Luis Henrique, va detta una cosa per correttezza"
- 22:33 Serata da sogno a Lecco per l'Inter U23! Blucelesti battuti 0-2, decidono i gol di Kamaté e La Gumina
- 22:21 Rubinho: "Per lo scudetto è lotta Inter-Milan. Il Napoli non lo vedo bene"
- 22:07 TuttoC.com - Inter U23, Igor Amerighi in arrivo dalla Cavese: domani le visite mediche
- 21:53 Jalland ripensa a Inter-Arsenal: "Partita nella partita tra la ThuLa e i centrali dei Gunners. L'ingresso di Rice ha dato equilibrio"
- 21:39 Orsi: "Provedel? Ha avuto contatti con l'Inter per la prossima stagione. E sulla sua carriera..."
- 21:24 Gasperini: "Qui a Roma c'è una grandissima passione. Il calcio a Milano? C'è un attaccamento diverso"
- 21:10 Sassuolo, l'8 febbraio c'è l'Inter. Rinforzo in attacco per Grosso: neroverdi ad un passo da Nzola
- 20:55 Venerdì 6 febbraio a San Siro la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026: le limitazioni al traffico
- 20:41 Settore giovanile, i risultati del week-end: positivo il bilancio dell'Inter nei derby U20 e U17
- 20:27 Borussia Dortmund-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti nel bilancio. L'ultimo match deciso da Hakimi
- 20:13 Anche Zanetti all'ultimo evento in 'Montagnetta': ha supervisionato l'allenamento della squadra Special
- 19:58 Milan, Allegri: "Non pensiamo all'Inter, la realtà è che dobbiamo entrare nelle prime 4. Poi l'ambizione..."
- 19:44 Cremonese, domenica c'è l'Inter. Pezzella: "Calendario duro? La seconda parte di stagione sarà molto difficile"
- 19:29 "C'è Gigi (Luis Henrique)?" - "Non c’è..." - "E la castroneria (di Sommer)?" - "Sì, c'è!"
- 19:15 Borussia Dortmund-Inter a Kovacs, brutti ricordi per i nerazzurri: fu l'arbitro della finale di Monaco
- 19:00 Rivivi la diretta! POST SOMMER, il RETROSCENA su ONANA. CHIVU in FUGA aspetta PERISIC. Ora il BORUSSIA DORTMUND
- 18:49 Moretto: "Al-Hilal, gradimento di Inzaghi per Kean. Ma al momento nessuna trattativa"
- 18:35 Approvato il Budget 2026 della FIGC. Gravina precisa: "Molto dipenderà dalla qualificazione ai Mondiali"
- 18:21 Iacchetti: "Inter in fughetta. Pio? Mi ricorda un ex milanista. E tra Scudetto e Champions..."
- 18:07 Graziani: "Lautaro capitano vero. La vittoria dei Mondiali gli ha dato un'autostima incredibile"
- 17:53 Mourinho-Inter, amore in crisi? Non per Materazzi. L'ex 23 nerazzurro celebra José: "Buon compleanno"
- 17:38 Bournemouth su Luis Henrique, l'Inter frena. Attesa per Perisic: lo scenario post Psv-Bayern. E il Genoa torna su Asllani
- 17:24 Gravina: "Stage Nazionale, si poteva fare di più. Gattuso come un frate francescano"
- 17:09 Gran derby per l'Under 17 di Samir Handanovic: Milan battuto 3-1 e conferma al secondo posto
- 16:55 Romano: "Agenti di Mlacic a Milano per sbloccare la trattativa. L'Inter attende risposta definitiva tra oggi e domani"
- 16:40 Polli: "Siamo una squadra unita, continuiamo così. Con la Ternana come se fossimo sullo 0-0"
- 16:26 Bookies - Inter sempre più lanciata verso lo Scudetto. Ma gli scommettitori credono più al Milan
- 16:12 Anche il Besiktas è sulle tracce di Asllani. Il centrocampista vuole però rimanere in Serie A
- 15:59 Napoli, perfettamente riuscito l'intervento alla caviglia di Neres. Elongazione al bicipite per Milinkovic. Il punto
- 15:45 fcinErede di Sommer, possibile candidatura di un grande ex: l'agente di Onana è a Milano. Lo scenario
- 15:32 Mlacic, arriva il dunque: tutto concordato con l'Inter, ma ora è chiara la meta che vorrebbe la famiglia
- 15:18 Roma, si ferma Manu Kone: pesante l'esito degli esami strumentali, si prevede minimo un mese di stop
- 15:05 Jakirovic firma con l'Inter. Sotto la foto con Marotta spunta il commento di Perisic: "Complimenti a tutti"
- 14:50 Adani: "Luis Henrique non è un corpo estraneo all'Inter, è Dimarco che ha fatto la differenza a sinistra. E su Sommer..."
- 14:35 Costacurta: "Milan? Fossi nelle altre avrei paura. Non può essere una strategia pensare che gli vada sempre bene"
- 14:21 Sorrentino: "L'Inter è forte, completa e matura. Il 6-2 in rimonta col Pisa ne è dimostrazione"
- 14:06 Florenzi: "Inter prima? Forse dobbiamo cominciare a parlare della battaglia per il secondo posto"
- 13:52 Cremonese, colpo in attacco prima della sfida contro l'Inter: arriva Milan Djuric dal Parma
- 13:37 Jakirovic, prime parole da interista: "È il passo più importante della mia carriera. Ho fatto un sacco di domande a Sucic"
- 13:24 Dinamo Zagabria, il ds Dabac saluta Jakirović: "Il suo più grande desiderio era l'Inter. Soluzione migliore per tutti"
- 13:10 UFFICIALE - Leon Jakirović saluta la Dinamo Zagabria: il classe 2008 passa a titolo definitivo all'Inter U23
- 12:56 Roma, Gasperini ci ride su: "Inter in fuga? Siamo consapevoli del fallimento, speriamo crolli"
- 12:43 L'Inter Women supera il Como al 94', Piovani: "Felice per le ragazze, questi tre punti sono meritati"
- 12:28 Perisic, il PSV riluttante a collaborare con l'Inter: il club di Eindhoven vuole monetizzare al massimo
- 12:14 Borussia-Inter, le attività stampa: ecco gli orari di allenamenti e conferenze stampa
- 12:00 DOMENICA da URLO, l'INTER in FUGA. PALACIOS via, attesa per PERISIC. LUIS HENRIQUE dice già ADDIO?
- 11:45 Palacios è in Argentina, l'avventura all'Estudiantes può cominciare: oggi le visite mediche
- 11:30 Il Giorno - Alternative a Perisic? Torna di moda Ndoye: panchina al Forest, ma c'è un ostacolo da superare
- 11:15 BVB-Inter, direzione di gara... familiare: arbitrerà Kovacs, quarto uomo il fratello. VAR a Dieperink
- 11:02 CdS - Palestra inarrestabile: l'Inter ci pensa, si parte da 40 milioni
- 10:48 CdS - L'Inter di Chivu con arroganza sull'acceleratore: lo batte solo l'Inzaghi bistellato
- 10:34 Bergomi in controtendenza: "Sommer troppo importante per l'Inter. Nerazzurri concedono poco, ma..."
- 10:20 Condò: "Corsa Scudetto? Il dato di ieri è l'uscita di scena del Napoli"
- 10:06 Capello: "Milan senza personalità, difficile raggiungere l'Inter. Esposito? Deve migliorare un aspetto"
- 09:52 Sorrentino: "Una vergogna discutere Sommer. Vedo lo stesso giochino dei suoi predecessori"
- 09:38 Corsera - Perisic, il Psv prende il sostituto in Italia? Trattativa col Verona
- 09:24 TS - Borussia-Inter, la sorpresa potrebbe essere Pio dal 1': ecco perché Chivu ci sta pensando
- 09:10 GdS - Esposito boom: i numeri parlano chiaro. Ora spera in una maglia anche a Dortmund
- 08:56 CdS - Uscite: definita Palacios-Estudiantes. E occhio a Frattesi...