Alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu si presenta nella sala conferenza del BVB Stadion per anticipare i temi dell'ultima partita del maxi girone di Champions League, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it. A seguire le sue parole: "Questa squadra sta facendo bene. I ragazzi hanno sempre fatto vedere che sono pronti a metter giù qualsiasi idea, stanno crescendo, stanno facendo bene, con alti e bassi".

Nel 2010 siete arrivati in fondo. Pensate che oggi siete pronti?

"L'obiettivo era entrare tra le prime otto, oggi siamo quattordicesimi. Affronteremo una squadra forte, c'è tanta energia in questo stadio, dobbiamo essere pronti per affrontare una gara del genere, per il campionato ci sarà tempo. Qui tutti si sentono importanti, coinvolti e lo fanno vedere quando scendono in campo e danno il loro apporto".

Sommer e Luis Henrique giocano?

"Stanno molto bene, i ragazzi hanno applaudito la mia scelta di togliere il brasiliano, gli sono stati vicini. Sommer ha esperienza, ne ha vissute di belle e di brutte. Hanno la stima dei compagni, il resto conta poco".

Un giudizio sul cammino in Champions?

"Abbiamo perso delle partite, ma quello che abbiamo meritiamo. Probabilmente contro Liverpool e Atletico meritavamo di più, abbiamo raccolto poco anche con un avversario veramente forte come l'Arsenal. Ma quello che mi porto è il fatto che la squadra sia cresciuta tanto negli ultimi due mesi. Le stagioni perfette non esistono, pazienza per gli errori, dovremo correggerli".

Come vede il Borussia Dortmund?

"Qui non è semplice per l'energia, per il gioco di Kovac, sanno sfruttare le qualità dei propri giocatori. Come tutte le squadre hanno dei problemi, vedi la fase difensiva, anche loro staranno lavorando su questo".

Quanto conta il ritorno in casa nei playoff?

"Il vantaggio di giocare in casa è sempre importante. Ma reggi la pressione del giocare in casa? Siamo professionisti, sono cambiate le regole, bisogna entrare in campo in una doppia partita, o in gara secca, per vincere serve tanto dal punto di vista mentale ed emozionale".

Cosa ha Barella? E Lautaro starà fuori?

"Barella farà un esame medico domani, non sembra grave, ma dovrà fare accertamenti. Lautaro non vuole mai riposare, è sempre pronto a dare il suo contributo".

Cosa pensa di Zielinski?

"Un giocatore fantastico, sta facendo del suo meglio anche ora che non gioca sempre nel suo ruolo, per la forma fisica che sta raggiungendo ne andrà a beneficiare anche la Polonia negli spareggi di marzo".