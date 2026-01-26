Federico Valente rende merito ai vincitori dopo la sconfitta del Lecco per mano dell'Inter Under 23, ammettendo che la prestazione della sua squadra non sia stata all'altezza delle aspettative: "Oggi è stata una giornata 'no', non c’eravamo e non c’era quello che volevamo fare - le parole del tecnico di blucelesti riportate da Lecco Channel News -. Faccio i complimenti alla squadra avversaria, noi non abbiamo messo ritmo. Mi dispiace per il pubblico che ci ha sostenuti per 95 minuti, come sempre c’è da imparare in una sconfitta. Il campionato è lungo, ma almeno portare a casa lo 0-0… Se non sei in partita, almeno porti a casa il punto. Dobbiamo analizzare i 'perché?' di tante cose".
Sezione: Inter U23 / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 23:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
