È Yann Bisseck il giocatore chiamato ad affiancare Cristian Chivu in questa vigilia di Borussia Dortmund-Inter, ultimo match della lunga fase campionato di Champions League che si giocherà nella terra natia del nerazzurro. Di seguito l'analisi della gara del difensore a Sky Sport.

Ti senti un po' a casa tornando in Germania? Che sensazioni hai?

"Vediamo domani, ma è sempre un piacere giocare in Germania perché ho vicini i miei amici e la mia famiglia. Una gara di Champions è sempre bella e sono contento di giocare qui domani".

Qual è la cosa più difficile domani?

"In Champions si gioca sempre contro squadre molto, molto forti. Dobbiamo prepararci bene, sappiamo che sono forti anche fisicamente ma noi siamo bravi e se mettiamo le nostre cose in campo abbiamo una buona chance di vincere".

In campionato state andando fortissimo. Il percorso in Champions invece cosa dice di voi, tenendo conto che con Liverpool e Atletico meritavate qualcosa in più?

"In Champions è non è mai semplice soprattutto contro squadre così forti. Ma penso che se riguardiamo quelle partite siamo sempre stati in gara, a volte c'è stata un po' di sfortuna come nel rigore contro il Liverpool o per quello successo a Madrid, ma può capitare e dobbiamo dare il nostro meglio".

Stai giocando tanto. Hai chance per il Mondiale?

"Lo spero. Io posso controllare la mia prestazione in campo e sto facendo il mio meglio anche se posso migliorare tanto. La strada è quella giusta e io penso di essere sempre nel mirino della Nazionale, lo spero, è un grande sogno".

Tra Champions e campionato cosa scegli?

"Siamo una grande squadra, l'Inter è uno dei club più grandi del mondo quindi vogliamo e dobbiamo vincere trofei e dobbiamo fare di tutto affinché accada, ma penso che siamo fortissimi e dobbiamo dimostrarlo in campo. Poi vediamo cosa succederà".