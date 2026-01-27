Ospite di 'The Italian Football Podcast', l'ex calciatore di Manchester Coity, Arsenale e della Nazionale francese Bacary Sagna ha affrontato diversi argomenti, spostandosi anche sul tema Inter, squadra di cui ha ammesso essere tifoso sin da bambino e per cui avrebbe anche potuto giocare qualche anno fa. "Sono stato vicino ad approdare all'Inter nel 2014, dopo aver lasciato l'Arsenal. Ho incontrato l'Inter. Ho incontrato Piero Ausilio. Ho incontrato il presidente Erick Thohir. Ma, sai, l'Inghilterra era la mia priorità e trasferire la mia famiglia a Milano con me, trasferire i miei figli, cambiare paese, è stato un po' complicato. E a quel tempo, la Premier League era la Premier League, e rimane la Premier League. Mi piaceva l'Inter, ed è in realtà la mia squadra del cuore. Fin da bambino. Maicon, Zanetti, il brasiliano Ronaldo... Sono interista".
Quante possibilità ha l'Inter in Champions League e quanto pesa la sconfitta contro l'Arsenal?
"Beh, l'Inter rimane una squadra forte. Penso che tatticamente sia probabilmente una delle migliori in Champions League. Hanno giocato davvero bene. L'anno scorso, ovviamente, è stato un duro colpo per loro e una delusione perdere in finale, ma sanno cosa serve e qual è il percorso per raggiungere la vetta, ci sono riusciti due volte in tre anni e penso che abbiano la mentalità giusta. Hanno mantenuto la stessa squadra, hanno gli stessi giocatori e penso che forse abbiano quell'ambiente che li ha portati al successo in Champions League. Ora è la fase a gironi e la sconfitta contro l'Arsenal non significa molto. Certo, hanno perso in casa, devono essere delusi, ma... come dico sempre, è una maratona. Quando giocheranno gli scontri diretti nella fase a eliminazione diretta, saranno quelli che conteranno davvero. L'obiettivo principale ora è qualificarsi dalla fase a gironi, e poi probabilmente la prenderanno più seriamente".
Quante possibilità ha Bonny di essere convocato dalla Francia ai Mondiali?
"Il problema è che hai già un gruppo di giocatori che stanno giocando bene e che si conoscono, e non sono sicuro... che si integrerà così facilmente in squadra. Devi costruire relazioni all'interno della squadra. Devi essere in grado di vivere insieme per cinque settimane, devi essere in grado di capire i tuoi compagni di squadra e sapere come giocano. Devi costruire relazioni e l'allenatore non basa le sue decisioni solo su sei mesi o un anno. Penso che Deschamps sia riuscito a costruire un buon gruppo che ha già dimostrato il suo valore. Ai Mondiali, a Brasile 2014, nei quarti di finale. In una finale degli Europei del 2016. Nella finale dei Mondiali del 2018, nella finale dei Mondiali del 2022 in Qatar. Quindi, tutti questi giocatori sono più o meno uguali, al massimo potresti avere uno o due giocatori che si adattano. Sarei felice per lui, perché sarebbe fantastico. Ma, sai, ci vuole molto di più che avere sei mesi buoni, o semplicemente fare bene in una stagione, per entrare in Nazionale. Perché allora la pressione è diversa, e improvvisamente, ora, anche lo stile di gioco è diverso. Perché hai giocatori importanti, le loro decisioni non si basano sulla tua prestazione. Hanno anche personalità, tengono anche la palla un po' più a lungo. Inoltre, devi considerare che il tuo gioco, il fatto di vivere in un club, potrebbe essere influenzato dalla Nazionale. E non conosco nessuna Nazionale, a parte la Spagna, che giochi come una squadra di club".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
