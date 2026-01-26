Colpaccio esterno per l'Inter U23! A Lecco vincono i nerazzurri per 0-2, giocando la miglior partita della stagione. Una prova ottima a tutto tondo, in tutti i reparti, con i ragazzi di Vecchi che hanno concesso pochissimo e invece hanno saputo sfruttare le occasioni a proprio favore. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i nerazzurri sono cresciuti minuto dopo minuto, sbloccandola con Kamaté al 52'. Poi il contropiede di La Gumina al 73' ha mandato i titoli di coda. Nemmeno nel finale i blucelesti sono riusciti a organizzare una reazione, nonostante il doppio svantaggio. Ora i nerazzurri tornano al quarto posto, sfruttando il contemporaneo passo falso del Cittadella contro il Vicenza.

IL TABELLINO

LECCO-INTER U23 0-2

Marcatori: Kamaté (52'), La Gumina (73')

LECCO (3-5-1-1): 1 Furlan; 18 Tanco, 4 Marrone, 33 Lovisa; 45 Rizzo (dall'84 Mihali 20), 6 Mallamo (dal 60' Bonaiti 14), 21 Metlika (dal 60' Pellegrino 17), 5 Zanellato, 10 Furrer (dall'83 Alaoui 9); 27 Basili (dal 46' Duca 97); 25 Sipos.

A disposizione: 22 Dalmasso, 90 Constant, 7 Grassini, 16 Ferrini, 73 Nova, 78 Anastasini, 79 Arena.

Allenatore: Federico Valente.

Ammoniti: Zanellato (61'), Marrone (71'), Lovisa (86')

INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 19 Prestia, 15 Stante; 10 Kamate, 37 Kaczmarski (dal 66' Bovo 14), 8 Fiordilino, 9 Topalovic (dal 66' Berenbruch 44), 3 Cocchi; 7 Spinaccè (dal 66' Zuberek 35), 20 La Gumina.

A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 11 Agbonifo, 16 Venturini, 25 David, 39 Bovio, 90 Lavelli

Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Iacobellis

Assistenti: Iuliano-Minutoli

Quarto ufficiale: Restaldo

Operatore FVS: Galigani

RIVIVI IL LIVE

22.26 - Finisce qui! Grandissima vittoria per l'Inter U23, che vince a Lecco 0-2.

90' - Quattro di recupero.

87' - Punizione ben battuta da Cocchi, a rientrare dalla destra. Bovo spizza, palla sul fondo ma non di molto.

86' - Esce La Gumina per Lavelli.

86' - Ammonito Lovisa, fallo su Zuberek.

83' - Cambia Valente: fuori Rizzo e Furrer per Mihaili e Alaoui. Son le ultime sostituzioni.

IL GOL - Follia del Lecco che concede un contropiede due contro zero da calcio d'angolo a favore. La Gumina porta palla fianco a fianco di Kamaté per 70 metri, poi, un po' come Inzaghi con Barone contro la Repubblica Ceca al Mondiale 2006, opta per la soluzione personale. Scelta vincente: Furlan tocca ma la palla bacia il palo e si insacca.

73' - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTEEEEEERRRRRR! LA GUMINA! 0-2!

71' - Ammonito Marrone: Zuberek si era girato e lui lo ha trattenuto.

66' - Triplo cambio Inter. Bovo, Berenbruch e Zuberek per Topalovic, Kaczmarski e Spinaccé.

61' - Ammonito Zanellato, entrata dura su La Gumina.

60' - All'ora di gioco lasciano il campo Metlika e Mallamo per Pellegrino e Bonaiti.

56' - Collo esterno di prima di Zanellato: la palla non gira abbastanza e si spegne sul fondo.

IL GOL - Kamaté punta sulla sinistra e crossa dopo aver saltato Lovisa. La Gumina si stacca sul secondo palo e rimette di testa, Kaczmarski e Topalovic non riescono a spingere in rete. Furlan potrebbe allora bloccare in presa bassa ma non si capisce con Zanellato che lo ostacola e la palla resta lì. Kaczmarski ci riprova, palla respinta che si alza: tocca allora a Kamaté, che si coordina e calcia al volo. Questa volta la palla passa e l'Inter U23 è avanti!

52' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DELL'INTER! Kamaté! La sblocca lui!

50' - Se lo mangia Duca! Bella imbucata del Lecco. L'attaccante, servito da Sipos, controlla e calcia: palla altissima da posizione invitante.

49' - Primo tiro del secondo tempo. Lovisa da lontanissimo: palla alta, era più un disimpegno che un vero e proprio tentativo di sbloccarla.

21.36 - Via alla ripresa!

21.35 - Cambio per il Lecco. Entra Duca, esce Basili.

21.34 - Squadre in campo, a breve via al secondo tempo.

Nonostante la penuria di occasioni si chiude un bel primo tempo al Rigamonti-Ceppi. L'Inter U23 non ha certo sfigurato di fronte a un avversario sicuramente molto forte. Poche occasioni ma tanta intensità. Nei nerazzurri ha fatto bene tutto il pacchetto difensivo, concentrato e presente contro giocatori di livello come Sipos e Furrer. Le occasioni più pericolose portano la firma di Basili da una parte, fermato da Stante, e di Kamaté dall'altra: sulla linea ha respinto Tanco. Si prospettano comunque 45 minuti molto interessanti anche nella ripresa.

21.18 - Si chiude senza recupero il primo tempo di Lecco: 0-0 tra Lecco e Inter U23.

41' - Ci prova La Gumina! Tiro forte da posizione defilata, la palla è diretta sul primo palo e Furlan riesce a bloccare la conclusione.

33' - Occasionissima Inter. Cinquegrano arriva al cross, libera la difesa del Lecco in affanno con Marrone, Kamaté arriva sulla seconda palla e a porta praticamente vuota prova il tap-in. Il numero 10 non riesce a dare potenza, Tanco salva sulla linea.

32' - Azione convulsa dell'Inter: prima ci prova La Gumina, poi Kaczmarski e infine Topalovic. Dalla mischia esce vincente la difesa del Lecco, che allontana dopo la conclusione da fuori dello sloveno.

29' - Kamaté crossa morbido da destra, La Gumina ci arriva ma non riesce a dare forza: Furlan in presa alta blocca.

22' - Ancora Lecco al tiro. Furrer punta Cinquegrano, sposta la palla e crossa rasoterra. Mette fuori la difesa e Zanellato calcia di prima con il mancino. Discreta esecuzione, ma la palla non trova la porta.

20' - Chance per il Lecco. Basili sfonda di forza per vie centrali, Stante rimonta e ferma la sua incursione appoggiandosi a Calligaris, reattivo a spazzare.

19' - Momento favorevole all'Inter U23, che ha guadagnato metri e fiducia. Stante vince la seconda palla e arriva a calciare dal limite: tiro non potentissimo, respinti,

15' - Tiro al volo di Cocchi dopo un cross dalla destra: la palla pareva ben indirizzata, ma colpisce Spinaccé.

10' - Angolo per l'Inter giocato corto da Cocchi, cross allontanato. Sulla respinta conclusione lontana dai pali di Topalovic.

4' - Clamorosa occasione per il Lecco! Mallamo imbuca per Basili che si inserisce dalle retrovie, Calligaris in uscita para sul braccetto bluceleste. La palla resta lì, ci prova al volo Sipos, confusione in area ma la difesa nerazzurra si salva grazie a Stante sulla linea.

20.33 - Si comincia! Muove la palla il Lecco.

20.31 - Minuto di silenzio per l'ex presidente del Lecco Paolo Leonardo Di Nunno, scomparso in settimana.

20.29 - Squadre in campo al Rigamonti-Ceppi. Inter U23 in bianco , Lecco in tradizionale bluceleste.

L'Inter U23 di Stefano Vecchi gioca il primo big match del girone di ritorno: al Rigamonti-Ceppi la seconda squadra nerazzurra sfida il Lecco, allenato da Federico Valente. I blucelesti sono secondi e hanno una bella chance per allungare sulla terza, l'Union Brescia. L'Inter U23 vive una fase di emergenza in difesa, orfana dello squalificato Alexiou e degli infortunati Mayé e Re Cecconi. I nerazzurri puntano alla terza vittoria consecutiva dopo quelle con Pro Patria e Virtus Verona. Ecco le formazioni ufficiali, con la gara che inizierà alle 20.30.