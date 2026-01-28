Agli ottavi anche per i ricavi: passare alla prossima fase della Champions frutterebbe circa 10 milioni. Lo conferma oggi la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come proprio l'Inter sia l'italiana che finora ha guadagnato di più per la campagna europea.

"Cifre approssimative ma, come l’anno scorso, molto vicine alla realtà: i nerazzurri sono sui 68 milioni, in attesa dell’ultima giornata che ne può regalare altri 2,1 in caso di successo, più una decina o giù di lì entrando nelle prime 8 (eventualità oggi discretamente remota). Entrare nel G8 vale per l’Inter circa 80 milioni, i playoff circa 3 in meno, dipende da variabili non calcolabili", si legge. 

Quello in corso è il primo ciclo triennale della nuova Champions che finisce nel 2027. Il fatturato annuale si aggira sui 4,5 miliardi: ai 36 club di Champions ne andranno 2,5, a quelli di Euroleague 560 milioni, in Conference 280. Il sistema di premi è così articolato:

1) C’è una voce fissa, il bonus partecipazione, che vale in totale 670 milioni e distribuisce 18,6 milioni a ogni club.

2) Poi la voce giustamente più rilevante: i risultati. Sono 950 milioni totali così divisi: vittoria (2,1); pari (0,7); ottavi (11); quarti (12,5); semifinali (20); finale (20); successo (25). Somme alle quali aggiungere 2 milioni in caso di entrata nel G8 e uno per le altre posizioni.

3) Infine, l’ultima voce, una combinazione di market pool nazionale e ranking storico individuale degli ultimi cinque anni (850 milioni totali). Si può andare dai 47 milioni del migliore in entrambe le classifiche al milione e mezzo circa dell’ultimo.

