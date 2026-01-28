"Quel campo è difficile. Però Chivu ha una squadra robusta, completa. Lo sta dimostrando con il ritmo che tiene in campionato". Così Dino Zoff sottolinea la sua fiducia nelle possibilità dell'Inter in vista della sfida di stasera sul campo del Borussia Dortmund.

"Se l'Inter dovrebbe privilegiare la corsa allo scudetto? Non voglio sentire un discorso del genere. Fare calcoli non è mai la cosa giusta. Magari lasci una competizione e poi fallisci nell’altra. Pio Esposito sulle orme di Vieri? Sta facendo bene, ma andiamoci piano con i confronti. Non mettiamogli pressione", dice ancora Zoff.