Grandissimo protagonista della gara di ieri sera del Rigamonti-Ceppi tra Lecco e Inter U23 è stato senza dubbio Issiaka Kamate: l'esterno destro della formazione di Stefano Vecchi, autore del gol del momentaneo 1-0 nerazzurro, ha giocato una gara decisamente di alta qualità, che gli è valsa anche la nomination nella formazione ideale dell'ultimo turno della Serie C stilata da Sky Sport.