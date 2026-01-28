Brutte notizie per l'Inter e Cristian Chivu che dovranno fare a meno di Nicolò Barella non soltanto questa sera al Westfalenstadion. Il centrocampista sardo si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.