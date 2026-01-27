Il tabellone dei quarti di Coppa Italia è finalmente completo. L'ultima squadra qualificata è il Como: la squadra di Fabregas elimina la Fiorentina vincendo 3-1 al Franchi in rimonta con le reti di Sergi Roberto, Nico Paz e Morata che annullano l'iniziale vantaggio di Piccoli. I lariani, che si trovano nella stessa parte del tabellone di Inter-Torino, al prossimo turno affronteranno il Napoli.

TABELLONE COPPA ITALIA:

Bologna-Lazio

Juventus-Atalanta

Inter-Torino

Napoli-Como