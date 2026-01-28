L'ex allenatore della Dinamo Zagabria Nikola Jurcevic, intervistato da Sportske Novosti, ha parlato della partenza di Leon Jakirovic, ufficializzato ieri come nuovo giocatore dell'Inter: "Quando un gigante come l'Inter vuole un giocatore così giovane, allora, diciamo la verità, è difficile resistere a un'offerta del genere. Quindi, per quanto riguarda il giocatore e il suo entourage, è del tutto comprensibile".

L'esperto tecnico ha poi provato a dare la sua motivazione sull'addio così prematuro ai Modri: "Non lo so, ma posso supporre che la Dinamo abbia offerto a Jakirovic l'opportunità di andare in prestito da qualche parte. In caso contrario, giocare nella squadra B è una cosa simile, una variante di qualità del calcio professionistico. Tuttavia, a quanto pare Leon e chi è vicino a lui non erano d'accordo, quindi si è creata una situazione che si è conclusa con la sua partenza per l'Inter".