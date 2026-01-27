La NBA è decisa ad avere una Lega di basket alternativa all'Eurolega e ne parla apertamente da qualche mese. E adesso, secondo il Financial Times, è pronta a fissare una prima, importante scadenza: oltre a condividere i dati finanziari esclusivi con tutte le parti coinvolte, vale a dire i fondi, i club calcistici interessati ad avere una franchigia e i club di basket come Olimpia Milano e Asvel Lione, la lega a stelle e strisce ha invitato i soggetti interessati a presentare offerte preliminari, non vincolanti, entro fine marzo.

Secondo il quotidiano britannico, riporta anche la Gazzetta dello Sport, tra i soggetti destinatari dell'interesse della NBA c'è anche Oaktree, il fondo proprietario dell’Inter, indicato tra quelli a cui verrà concesso l’accesso alla data room con le proiezioni finanziarie sul nuovo torneo. Questo significa che ai californiani sarà concesso di studiare il dossier e poi valutare un possibile coinvolgimento, da sola con l'Inter o in concerto con Milan e Olimpia. Per il momento, Oaktree appare più tiepida sul progetto rispetto a RedBird, il fondo proprietario del Milan. Ma quando Oaktree visionerà i dati finanziari Nba, molto potrebbe cambiare.