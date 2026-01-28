Il grande dubbio di Chivu per l'appuntamento di questa sera al Signal Iduna Park di Dortmund riguarda i tre giocatori diffidati e quindi a rischio per il playoff o per l'eventuale (complicato) ottavi di finale diretto di Champions League. I giocatori in questione sono Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro: tutti e tre con un giallo salterebbero il prossimo appuntamento europeo, ma con tutta probabilità partiranno da titolari.

Questo quanto riferisce Sky Sport in attesa di indicazioni di formazione più precise. Secondo l'emittente la grande sorpresa di questa sera può essere Frattesi: il centrocampista romano è uno dei tre giocatori in corsa per due posti (insieme a lui Sucic e l'armeno) per affiancare il regista Zielinski. Scelte in mediana quasi obbligate anche per gli infortuni di Calhanoglu e Barella.