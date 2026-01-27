André Onana torna a inserirsi con prepotenza nel casting portiere dell'Inter per prendere l'eredità di Yann Sommer, destinato all'addio al nerazzurro al termine della stagione quando il contratto arriverà in scadenza. La conferma della notizia lanciata in esclusiva dalla nostra redazione (LEGGI QUI) arriva direttamente dall'Inghilterra.

I rappresentanti del portiere camerunense questa settimana hanno fatto tappa a Milano per discutere una serie di potenziali accordi e, secondo quanto risulta anche al Daily Mail, hanno parlato con la società nerazzurra della possibilità del suo ritorno a San Siro. Onana ora è in prestito al Trabzonspor in Turchia ma al termine dell'annata dovrebbe lasciare definitivamente il Manchester United, che lo acquisto proprio dall'Inter per 47,2 milioni di sterline.

Il tabloid inglese riferisce poi che il classe '96 possiede ancora una proprietà a Milano, ma il lato ingaggio potrebbe rappresentare un ostacolo. Va ricordato che il portiere ha ancora due anni e mezzo di contratto con i Red Devils, "quindi lo United potrebbe doverlo pagare per far sì che l'accordo vada in porto", si legge.