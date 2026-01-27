Nessuna paura per Niko Kovač in vista della sfida di domani contro l'Inter. Sfida che il tecnico croato, guida del Borussia Dortmund, euroavversario dei giocatori di Chivu, presenta brevemente ma con consapevolezza a Sky Sport: "Noi giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, quindi non siamo gli underdog" ha detto chiarendo la posizione con la quale accoglierà i vicecampioni d'Europa. Poi però ammette: "Mi aspetto però l'Inter un po' più favorita di noi".

Data: Mar 27 gennaio 2026
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
