Ascolti boom per la giornata numero 22 di Serie A (archiviata col posticipo di ieri tra Verona e Udinese) per DAZN e Sky grazie ai due attesissimi big match, ossia Juventus-Napoli e Roma-Milan. La lotta al vertice della classifica sta rendendo decisamente più coinvolgente il campionato che entra nella fase clou. Le due gare hanno fatto la differenza sotto ogni profilo.

In particolare, il successo della Juventus sul Napoli (match in condivisione) ha coinvolto 1,240 milioni di spettatori e 7,6% su Sky (7,6% di share) dalle ore 18 alle 20, mentre su e DAZN sono stati 1,388 milioni gli utenti coinvolti, l’esclusiva sulla piattaforma streaming sportiva di Milan-Roma ha invece fatto registrare un’audience di 1,777 milioni di telespettatori. La terza piazza del podio è andata a Inter-Pisa che a sua volta ha infranto la soglia di 1 milione di telespettatori attestandosi a 1.016.054 utenti.