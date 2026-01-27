Che squadra servirà domani? Non ha dubbi Cristian Chivu, fermatosi a rispondere anche ai microfoni di Inter TV. "Servirà una squadra che entra per vincere, cerca di essere la migliore versione consapevole del fatto che affrontiamo una squadra forte, che in casa ne perde poche e che questo stadio dà tanta energia. Noi entriamo in campo per fare la prestazione e portare a casa il risultato".

Il Borussia ha grandissima qualità tecnica. Come ci si prepara?

"Essere pronti e consapevoli del fatto che la Champions League non ti regala tanto. Bisogna fare molta attenzione e sbagliare meno possibile perché a questo livello appena fai un errore vieni punito".

Come sta la squadra?

"Devo gestire una squadra che deve stare al meglio, per le energie rimaste, per come si recupera, per quello che è il quotidiano. Ogni situazione non è facile da gestire ma abbiamo un gruppo di giocatori forti che è pronto da inizio stagione a dare il proprio contributo e lo faranno anche domani".