Nicolò Barella salterà la trasferta di Dortmund. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro ha accusato un affaticamento muscolare e pertanto andrà ad aggiungersi a Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu tra gli indisponibili per il match di Champions League di domani sera.

Inter verso Dortmund. Barella non parte per la Germania per affaticamento muscolare. Indisponibili oltre a lui Dumfries e Calhanoglu. @SkySport @APaventi — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) January 27, 2026