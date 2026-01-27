Nicolò Barella salterà la trasferta di Dortmund. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro ha accusato un affaticamento muscolare e pertanto andrà ad aggiungersi a Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu tra gli indisponibili per il match di Champions League di domani sera.

Data: Mar 27 gennaio 2026 alle 14:41
Autore: Christian Liotta
Christian Liotta
Christian Liotta
