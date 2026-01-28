Cosa non si fa per l'Inter? O meglio, non solo per l'Inter, anche per rispettare un appuntamento che ha molto di scaramantico. Nei paraggi dell'albergo che ospita la squadra nerazzurra a Dortmund, il nostro inviato Simone Togna ha intercettato un tifoso proveniente da Roma che, oltre a raccontare le disavventure per completare il suo viaggio, ha spiegato il motivo per cui si trova lì in questo momento.

A seguire l'intervista.