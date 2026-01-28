Undici milioni di euro e due partite in meno a febbraio. Questo varrebbe, come sottolineato oggi da Tuttosport, la vittoria sul Borussia Dortmund e il passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League. Inoltre, il successo aiuterebbe a superare il blocco mentale nella testa dei giocatori dopo il pessimo finale della scorsa stagione.

Per quest'ultimo fattore manca infatti un ultimo step, dopo cinque mesi in cui la squadra ha spazzato via le perplessità che la accompagnavano da inizio estate. C'è sempre, infatti, l'idiosincrasia agli scontri diretti, che dura ormai da quando arrivò il successo sul Milan del 22 aprile 2024, quello che consegnò lo Scudetto ai nerazzurri. Da quel momento, infatti, in dieci partite l'Inter non ha mai battuto Milan, Juventus e Napoli e in Europa viene dalle tre sconfitte consecutive delle ultime tre gare contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal.

Anche vincere e non arrivare direttamente agli ottavi sarebbe comunque importante, garantirebbe infatti di poter disputare la gara di ritorno dei playoff davanti al pubblico del Meazza.