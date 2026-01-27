Ex della gara, Jan Zuberek ha parlato in conferenza stampa dopo Lecco-Inter U23, finita 0-2. Soltanto uno spezzone di gara per lui, che però ha dimostrato di essere una risorsa utile per Stefano Vecchi facendo spesso salire la squadra. Ecco le sue parole.

Sul ritorno a Lecco e sul ritorno dall'infortunio

"E' stato bello perché anche se sono stato qua solo sei mesi è sempre bello tornare dato che ho trovato un ambiente caldo, bello. Ed è bello vincere, contro la tua ex squadra vuoi farti vedere sempre meglio. Per quanto riguarda l'infortunio io cerco sempre di dare il massimo, spero di fare sempre più minuti".

Su cosa deve migliorare

"Secondo me devo migliorare nei movimenti in area, è quello che ora mi manco e cerco di lavorarci sempre con il mister".

Sul lavoro che fa per far salire la squadra spalle alla porta

"Cerco sempre di fare quello che mi chiede il mister in allenamento. Sono un attaccante, devo fare queste cose e far salire la squadra. Oggi sono riuscito a farlo bene".

Sul ritrovare vecchi compagni dell'anno scorso

"Tornare è stato bello anche se l'anno scorso non stavamo andando benissimo. Siamo sempre stati uniti e abbiamo sempre cercato di darci una mano. Quindi è stato bello rivedere i miei ex compagni, con alcuni di loro mi sento ancora"