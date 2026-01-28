Ospite nella puntata di Sky Sport L'Originale, Walter Zenga ha commentato l'ultimo aggiornamento di serata di mercato legato all'affare Ivan Perisic che secondo le news di stasera sarebbe legato all'eventuale uscita di Luis Henrique. "Io pensavo prendessero Perisic a completare l'organico" ha esordito l'ex portiere nerazzurro che non condivide l'idea di cedere il brasiliano, giocatore del quale prende le parti: "Luis Henrique non lo darei via anche se a San Siro lo fischiano, ma non hanno capito. Prendere Perisic per dare via Luis Henrique non lo farei. Secondo me San Siro non ha capito che il brasiliano dà equilibrio a tutta la squadra, è vero che l'Inter attacca molto di più a sinistra perché ci sono Dimarco e Bastoni, ma Luis Henrique a destra ti dà grande equilibrio e sono piccole sfumature che un allenatore capisce e infatti continua a giocare titolare. E che magari la gente queste cose non le nota perché si attacca ad un giocatore. Ho visto i nerazzurri giocare dal vivo tante volte, magari non capirà niente di calcio, però Luis Henrique ha dato equilibrio a tutti quanti" ha dichiarato.

Su Borussia Dortmund-Inter:

"È una partita difficile perché il Dortmund in casa ha espresso grande calcio, soprattutto nella fase offensiva, lì davanti hanno tanta qualità. Il muro del Dortmund è un tifo particolare, non è una partita semplice. Però l'Inter anche nelle partite che ha perso, tolto l'Arsenal, con l'Atletico Madrid ha perso all'ultimo minuto, con il Liverpool ha perso su un rigore abbastanza dubbio negli ultimi tre minuti, non ha mai concesso il campo agli avversari anche in Champions League pur perdendo la partita".