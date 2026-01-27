Al fianco di Cristian Chivu, per l'abituale conferenza pre-partita di Champions League, c'è Yann Bisseck che risponde alle domande dei giornalisti presenti al BVB Stadion, alla vigilia dell'ultimo match della league phase di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. A seguire le sue parole riportate dall'inviato di FcInterNews direttamente dalla sala stampa.

Quale è la considerazione dell'attuale Borussia?

"Sono una squadra forte, erano in finale di Champions qualche anno fa, non è semplice vincere la Bundeglia col Bayern. Non sarà semplice con i tifosi di qui, siamo preparati, vogliamo vincere come sempre".

Fa paura il "muro giallo"?

"Come giocatore non penso a questo, è sempre bello giocare in uno stadio del genere, non fa paura, noi giochiamo a San Siro, uno stadio con tifosi cattivi, sarà una bella serata".

Cosa serve per vincere?

"Dobiamo crederci, abbiamo fame, siamo determinati, anche se molte persone dicono che non possiamo entrare nelle prime 8. Dovremo portare qualità in campo per vivere una bella serata".

In che aspetto dovete migliorare in difesa?

"Credo sia sempre una cosa individuale sulle transizioni, dobbiamo essere più cattivi, più svegli, dobbiamo avere la fame di non voler subire gol, così i risultati saranno migliori. A chi dobbiamo stare attenti? Hanno tanti giocatori forti, anche noi siamo bravi in difesa, dobbiamo lavorare insieme, possiamo diventare una difesa più forte".

Pronto a giocare più avanti sulla destra?

"Si tratta di una domanda per il mister. Io voglio solo giocare, se il mister mi dice quinto, anche in porta".

FcIN - Ti vedi per molto tempo all'Inter?

"Per me non è importante che si parli col procuratore, mi sembra una cosa normale che ciò accada con la società (ossia che ci siano delle riunioni tra le parti, ndr). Io sono molto contento all'Inter, spero di continuare con questa maglia".